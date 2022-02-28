Импортеры алкоголя сообщили об остановке поставок из-за курса евро

Сегодня торги на валютном и денежном рынке открылись в 10:00 вместо стандартных 7:00. В ночь на 27 февраля США и Евросоюз (ЕС) ввели санкции в отношении международных резервов ЦБ. На открытии сегодняшних торгов доллар стоил 90 руб., евро — 101,192 руб. За день они дорожали до исторически рекордных 109,185 и 122 руб. соответственно. К 13:08 показатели немного снизились — до 100,11 и 111,2 руб. соответственно.