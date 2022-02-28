Импортеры алкоголя сообщили об остановке поставок из-за курса евро
О приостановке отгрузки со стороны Simple сообщил у себя в Telegram-канале ресторатор Станислав Лисиченко.
«С сегодняшнего дня и на неопределенный срок компания Simple приостанавливает отгрузки всей продукции (и для организаций, и для физлиц) в связи с резким скачком евро. Буду держать в курсе ситуации», — написал ресторатор.
Эту информацию подтвердил РБК источники на ресторанном и алкогольном рынках, отметив, что таким же образом поступили и другие импортеры и дистрибуторы алкоголя.
Представитель импортера «Лудинг» сообщил изданию, что также остановил поставки импортного алкоголя, прогнозов по их возобновлению пока нет.
Сегодня торги на валютном и денежном рынке открылись в 10:00 вместо стандартных 7:00. В ночь на 27 февраля США и Евросоюз (ЕС) ввели санкции в отношении международных резервов ЦБ. На открытии сегодняшних торгов доллар стоил 90 руб., евро — 101,192 руб. За день они дорожали до исторически рекордных 109,185 и 122 руб. соответственно. К 13:08 показатели немного снизились — до 100,11 и 111,2 руб. соответственно.
Западные страны ввели санкции против России из-за решения президента Владимира Путина начать военную операцию в Донбассе. Это привело к падению фондового рынка, в частности, индексы Мосбиржи и РТС падали на 45,5 и 49,3% соответственно к закрытию предыдущих торгов. На минимуме они достигали 1681,55 пункта и 610,33 пункта соответственно. Курс доллара тогда рос до исторически максимальных 89,6 руб., евро — рекордных с декабря 2014 г. 99,99 руб.
Сегодня, 28 февраля, ЦБ принял решение о том, что торги ценными бумагами и деривативами на Московской бирже сегодня не откроются. Откроются ли торги ценными бумагами 1 марта, ЦБ сообщит до 9:00 мск завтра.