Москва ограничит выход иностранного бизнеса из российских активов

Премьер отметил, что зарубежным компаниям в условиях санкций приходится принимать решения под политическим давлением, а не на основе экономических факторов. «Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов. Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать дальше. Уверен, что санкционное давление в конце концов спадет, и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков», — заявил Мишустин.