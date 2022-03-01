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Бизнес

Москва ограничит выход иностранного бизнеса из российских активов

Ведомости

Правительство подготовило проект указа президента России о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Трансляцию вели «РИА Новости».

Премьер отметил, что зарубежным компаниям в условиях санкций приходится принимать решения под политическим давлением, а не на основе экономических факторов. «Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов. Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать дальше. Уверен, что санкционное давление в конце концов спадет, и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков», — заявил Мишустин.

Он отметил, что уйти с рынка легко, однако вернуться на него будет непросто из-за высокой конкуренции.

Ранее из-за введения антироссийских санкций BP и Equinore объявили о выходе из капитала российских компаний и планах продать свои доли в СП. Немецкая компания Daimler заявила о приостановке сотрудничества с «Камазом», а англо-голландская Shell — о выходе из всех СП с «Газпромом».

США, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели санкции в отношении России после объявления о военной спецоперации России в Донбассе 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

Ранее по теме: Какие активы могут бросить в России западные компании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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