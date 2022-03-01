Москва ограничит выход иностранного бизнеса из российских активов
Правительство подготовило проект указа президента России о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Трансляцию вели «РИА Новости».
Премьер отметил, что зарубежным компаниям в условиях санкций приходится принимать решения под политическим давлением, а не на основе экономических факторов. «Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов. Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать дальше. Уверен, что санкционное давление в конце концов спадет, и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков», — заявил Мишустин.
Он отметил, что уйти с рынка легко, однако вернуться на него будет непросто из-за высокой конкуренции.
Ранее из-за введения антироссийских санкций BP и Equinore объявили о выходе из капитала российских компаний и планах продать свои доли в СП. Немецкая компания Daimler заявила о приостановке сотрудничества с «Камазом», а англо-голландская Shell — о выходе из всех СП с «Газпромом».
США, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели санкции в отношении России после объявления о военной спецоперации России в Донбассе 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.