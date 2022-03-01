Reuters: Exxon Mobil начала отзывать сотрудников из России
Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil начала отзывать работающих в России американских специалистов, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Решение затронуло в том числе работников, занятых на проектах на острове Сахалин.
Точное число сотрудников, которые подлежат возвращению в США, не раскрывается. На сайте компании указано, что ее штат в России в прошлом году насчитывал более 1000 человек, а офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.
Дочерняя структура компании, «Эксон Нефтегаз Лимитед», с 1995 г. является оператором проекта «Сахалин-1» — одного из крупнейших нефтегазовых проектов в России с прямыми иностранными инвестициями. Доля Exxon Mobil в проекте составляет 30%, еще 20% контролирует «Роснефть», 30% принадлежит японскому консорциуму Sodeco и 20% — индийской государственной нефтяной компании ONGC.
Ранее ряд западных компаний объявил о выходе из своих российских нефтегазовых проектов. Британско-нидерландская Shell планирует выйти из СП с «Газпромом», а также прекратить свое участие в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». Британская British Petroleum планирует в ближайшее время продать свою долю в «Роснефти» (19,75%). Оба директора, назначенные BP в совет директоров российской компании, незамедлительно покинут свои посты.
Норвежская Equinor также решила выйти из совместных предприятий в России и прекратить новые инвестиции в страну. Ей принадлежит по 49% в СП с Роснефтью «Красгеонац» и в проекте с «Роснефтью» по разработке доманиковых отложений в Самарской области, а также 33,33% в проекте «Севкомнефтегаз» по разработке Северо-Комсомольского месторождения в Западной Сибири и 30% в СРП по разработке Харьягинского месторождения в Тимано-Печоре.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.
Ограничения затронули ряд секторов экономики, включая финансовый и технологический. При этом США не намерены вводить санкции против российской нефтегазовой отрасли: по мнению госдепа, это может спровоцировать скачок мировых цен на энергоносители.