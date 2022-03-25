Глеб Франк продал доли в рыбопромышленном и крабовом бизнесе

РРПК – один из крупнейших в России добытчиков рыбы с квотами более чем на 300 000 т в год, около 80% добычи приходится на минтай, говорится на ее сайте. РРПК была основана Франком и братом губернатора Московской области Максимом Воробьевым. В 2018 г. Франк стал единственным ее владельцем.