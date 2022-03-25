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Глеб Франк продал доли в рыбопромышленном и крабовом бизнесе

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Бизнесмен Глеб Франк продал контрольную долю в размере 70,1% в ГК «Русский Краб», контрольную долю в размере 70,09% в ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК), а также контрольную долю в «Роквелл Капитал». Об этом говорится в сообщении компании. 

Покупателями долей Франка стали топ-менеджеры, участвующие в управлении активами: Евгений Орлов, Антон Чертков, Александр Сапожников, Савелий Карпухин и Станислав Аксенов. Кроме того, 17 марта 2022 г. Франк ушел с поста председателя совета директоров ГК «Русский Краб» и РРПК. Председателем совета директоров был избран Евгений Орлов. Сумма сделки не раскрывается. 

«Я принял решение продать контрольный пакет акций в активах ключевым менеджерам, которые помогали мне развивать данные активы на протяжении последних лет. Уверен, что они справятся с задачей сохранения стабильности операционной деятельности, рабочих мест, обеспечат выполнение обязательств перед покупателями продукции и кредиторами без моего участия. Я намерен сфокусироваться на личных проектах в Российской Федерации, о которых сообщу дополнительно», — приводятся слова Франка в сообщении компании. 

24 марта США ввели санкции против Франка. Он попал в санкционный SDN-лист минфина США вместе с руководителями российских банков и депутатами Госдумы. Газета «Коммерсантъ» тогда сообщила, что включение Глеба Франка в санкционный список Минфина США может серьезно осложнить бизнес РРПК и «Русского крапа». От их продукции из-за опасений вторичных санкций могут отказаться покупатели из ЕС и Японии, что вынудит компании сосредоточиться на китайском рынке.

РРПК – один из крупнейших в России добытчиков рыбы с квотами более чем на 300 000 т в год, около 80% добычи приходится на минтай, говорится на ее сайте. РРПК была основана Франком и братом губернатора Московской области Максимом Воробьевым. В 2018 г. Франк стал единственным ее владельцем. 

Компания «Русский краб» была создана в 2018 г. Она специализируется исключительно на добыче краба, общий объем квот — 11,76 тыс. тонн в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных