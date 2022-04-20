Путин: импортозамещение точек питания повысит качество обслуживания граждан
Российские точки питания смогут заменить ушедшие иностранные компании, что приведет к повышению качества обслуживания граждан, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».
«Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан. В любом случае мы будем поддерживать развитие этого вида деятельности — это относится как раз к той сфере, которая каждый день востребована», — подчеркнул глава государства (цитата по «РИА Новости»).
В марте мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отечественные сети общепита смогут прийти на место закрывшихся в Москве более 200 ресторанов McDonald's в течение 6-12 месяцев. Он добавил, что правительство столицы попросит вновь открывающиеся предприятия устроить в новые заведения сотрудников, которые работали в закрывающихся McDonald's. Столичное руководство будет поступать так же и с другими предприятиями, которые захотят закрыть свои рестораны.
Собянин тогда уточнил, что для заполнения ниши, которую «иностранные коллеги освобождают», власти столицы выделят 500 млн руб. на льготное целевое кредитование. Эти средства пойдут на создание дополнительной сети быстрого питания.
О приостановке работы своих заведений в России объявили McDonald’s, Yum! Brands и финская сеть Hesburge. В Burger King заявили о невозможности полностью приостановить работу в России. Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка после начала спецоперации на Украине. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.