Путин: импортозамещение точек питания повысит качество обслуживания граждан

О приостановке работы своих заведений в России объявили McDonald’s, Yum! Brands и финская сеть Hesburge. В Burger King заявили о невозможности полностью приостановить работу в России. Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка после начала спецоперации на Украине. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.