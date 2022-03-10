Собянин: отечественный общепит заменит закрывшиеся в Москве точки McDonald's за год

«Есть специальные меры, направленные на противодействие специальному закрытию тех или иных предприятий, которые закрываются без каких-то объективных условий. В частности, вы знаете, на два месяца остановилась работа McDonald’s. В Москве около 250 точек, которые работают в системе McDonald’s, конечно, это неприятно, — отметил он. — Но надо иметь в виду, что в Москве 12 000 предприятий общественного питания. Они разные, по разным направлениям работающие, но это огромная сеть, гигантская сеть, которой в Москве никогда не было и которая создана в основном за последние 5-7-8 лет, и это сеть мирового уровня».