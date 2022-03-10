Собянин: отечественный общепит заменит закрывшиеся в Москве точки McDonald's за год
Отечественные сети общепита смогут прийти на место закрывшихся в Москве более 200 ресторанов McDonald's в течение 6-12 месяцев, заявил мэр города Сергей Собянин на встрече с руководителями столичных предприятий торговли и услуг.
«Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода — максимум года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями. Тем более что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками», — приводит ТАСС слова Собянина.
Он добавил, что мэрия попросит вновь открывающиеся предприятия устроить в новые заведения сотрудников, которые работали в закрывающихся McDonald's. Столичное руководство будет поступать так же и с другими предприятиями, которые захотят закрыть свои рестораны, пообещал мэр. По его словам, по этому направлению администрация города работает вместе с федеральным правительством.
Для заполнения ниши, которую «иностранные коллеги освобождают», власти столицы выделят 500 млн руб. на льготное целевое кредитование. Эти средства пойдут на создание дополнительной сети быстрого питания, сказал Собянин.
«Есть специальные меры, направленные на противодействие специальному закрытию тех или иных предприятий, которые закрываются без каких-то объективных условий. В частности, вы знаете, на два месяца остановилась работа McDonald’s. В Москве около 250 точек, которые работают в системе McDonald’s, конечно, это неприятно, — отметил он. — Но надо иметь в виду, что в Москве 12 000 предприятий общественного питания. Они разные, по разным направлениям работающие, но это огромная сеть, гигантская сеть, которой в Москве никогда не было и которая создана в основном за последние 5-7-8 лет, и это сеть мирового уровня».
Накануне стало известно, что McDonald’s временно закроет 850 своих точек в России. В корпорации оценили ущерб от решения примерно в $50 млн в месяц. При этом в компании подчеркнули, что продолжат платить зарплату своим сотрудникам. Штат McDonald’s в России насчитывает около 62 000 человек.
Ранее о приостановке работы своих ресторанов в России объявила компания Yum! Brands (владеет KFC и PizzaHut). Всего сеть ресторанов KFC в России насчитывает более 1100 точек, 70 из них принадлежит компании, остальные работают по франшизе. Компания также остановит работу всех ресторанов Pizza Hut, их в России насчитывается около 50.
Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала военной операции РФ на Украине 24 февраля, которая повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. По подсчетам ученых Йельского университета на 10 марта, с начала боевых действий уже свыше 330 компаний приостановили или прекратили деятельность в России, в их числе энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.