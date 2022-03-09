McDonald’s временно закроет 850 ресторанов в России

О начале специальной военной операции РФ на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. После этого США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и другие страны ввели санкции в отношении руководства России, бизнесменов, компаний и банков. После объявления о санкциях иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями.