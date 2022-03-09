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McDonald’s временно закроет 850 ресторанов в России

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McDonald’s временно закроет 850 своих точек в России после начала ее спецоперации на Украине, сообщила The Washington Post со ссылкой на президента и гендиректора компании Криса Кемпчински.

По словам Кемпчински, пока неизвестно, когда рестораны в России откроют снова. Компания продолжит платить зарплату 62 000 сотрудникам в России.

После начала специальной военной операции McDonald’s закрыл все рестораны на Украине из соображений безопасности.

Ранее владелец KFC и PizzaHut — Yum! Brands – сообщил о приостановке инвестиций в Россию. Всю прибыль от работы в стране компания направит на гуманитарные цели. ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу Burger King, что компания планирует продолжать работу в России и открывать новые рестораны в 2022 г.

О начале специальной военной операции РФ на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. После этого США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и другие страны ввели санкции в отношении руководства России, бизнесменов, компаний и банков. После объявления о санкциях иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных