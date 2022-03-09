McDonald’s временно закроет 850 ресторанов в России
McDonald’s временно закроет 850 своих точек в России после начала ее спецоперации на Украине, сообщила The Washington Post со ссылкой на президента и гендиректора компании Криса Кемпчински.
По словам Кемпчински, пока неизвестно, когда рестораны в России откроют снова. Компания продолжит платить зарплату 62 000 сотрудникам в России.
После начала специальной военной операции McDonald’s закрыл все рестораны на Украине из соображений безопасности.
Ранее владелец KFC и PizzaHut — Yum! Brands – сообщил о приостановке инвестиций в Россию. Всю прибыль от работы в стране компания направит на гуманитарные цели. ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу Burger King, что компания планирует продолжать работу в России и открывать новые рестораны в 2022 г.
О начале специальной военной операции РФ на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. После этого США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и другие страны ввели санкции в отношении руководства России, бизнесменов, компаний и банков. После объявления о санкциях иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями.