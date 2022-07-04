В России возник дефицит запчастей для смартфонов Samsung и Huawei
В России не хватает запчастей для смартфонов Samsung и Huawei, узнали «Известия». Согласно данным издания, основная нехватка приходится на аккумуляторы и экраны. Так, сроки ожидания поставки необходимых запчастей могут превышать неделю. Данную информацию подтвердил изданию аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Представители компании Samsung не уточнили «Известиям», есть ли проблемы с поставками аккумуляторов и экранов, однако отметили, что их сервисные центры продолжают работать в штатном режиме. По словам источника на рынке, Samsung продолжает поставки запчастей в Россию, однако из-за нарушения логистических цепочек длительность доставки увеличивается.
«Пользователям надо привыкать к тому, что каких-то запчастей может не быть в наличии, из-за чего сроки ремонта и цены на него могут вырасти», — рассказал изданию гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Эксперт убежден, что стоит ожидать исправления ситуации в ближайшие месяцы. Кусков отмечает, что компания придется искать иные способы поставок запчастей для смартфонов в сервисные центры, например, параллельным импортом.
В конце июня президент России Владимир Путин в ответ на санкции запада простив России подписал закон, который легализует параллельный импорт. Так, согласно закону, раньше компания-импортер обязана была выплатить компенсацию правообладателю, если ввозила его товары параллельным импортом. Штраф мог достигать 5 млн руб., при этом товары уничтожались. Однако теперь товары можно ввозить без разрешения правообладателя.
С 1 июля завод Samsung в Калужской области планировал начать поставлять технику в Россию путем параллельного импорта для того, чтобы избежать части вторичных санкций. На заводе хранится готовая техника, однако вендор не позволяет продавать произведенную электронику в России напрямую. Для этого завод будет отправлять технику в страны СНГ, после чего ввозить ее обратно в Россию.