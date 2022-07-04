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Технологии

В России возник дефицит запчастей для смартфонов Samsung и Huawei

Ведомости

В России не хватает запчастей для смартфонов Samsung и Huawei, узнали «Известия». Согласно данным издания, основная нехватка приходится на аккумуляторы и экраны. Так, сроки ожидания поставки необходимых запчастей могут превышать неделю. Данную информацию подтвердил изданию аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. 

Представители компании Samsung не уточнили «Известиям», есть ли проблемы с поставками аккумуляторов и экранов, однако отметили, что их сервисные центры продолжают работать в штатном режиме. По словам источника на рынке, Samsung продолжает поставки запчастей в Россию, однако из-за нарушения логистических цепочек длительность доставки увеличивается. 

«Пользователям надо привыкать к тому, что каких-то запчастей может не быть в наличии, из-за чего сроки ремонта и цены на него могут вырасти», — рассказал изданию гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Эксперт убежден, что стоит ожидать исправления ситуации в ближайшие месяцы. Кусков отмечает, что компания придется искать иные способы поставок запчастей для смартфонов в сервисные центры, например, параллельным импортом. 

В конце июня президент России Владимир Путин в ответ на санкции запада простив России подписал закон, который легализует параллельный импорт. Так, согласно закону, раньше компания-импортер обязана была выплатить компенсацию правообладателю, если ввозила его товары параллельным импортом. Штраф мог достигать 5 млн руб., при этом товары уничтожались. Однако теперь товары можно ввозить без разрешения правообладателя. 

С 1 июля завод Samsung в Калужской области планировал начать поставлять технику в Россию путем параллельного импорта для того, чтобы избежать части вторичных санкций. На заводе хранится готовая техника, однако вендор не позволяет продавать произведенную электронику в России напрямую. Для этого завод будет отправлять технику в страны СНГ, после чего ввозить ее обратно в Россию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных