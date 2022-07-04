В России возник дефицит запчастей для смартфонов Samsung и Huawei

«Пользователям надо привыкать к тому, что каких-то запчастей может не быть в наличии, из-за чего сроки ремонта и цены на него могут вырасти», — рассказал изданию гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Эксперт убежден, что стоит ожидать исправления ситуации в ближайшие месяцы. Кусков отмечает, что компания придется искать иные способы поставок запчастей для смартфонов в сервисные центры, например, параллельным импортом.