Honor прекратила поставки смартфонов в Россию

Официальных заявлений об уходе с российского рынка на фоне СВО Honor не делала. Но поставки устройств этого производителя в Россию прекратились еще в марте, знают оба собеседника. Сейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта, уточнил один из них. «Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», – добавил он.