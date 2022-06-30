Honor прекратила поставки смартфонов в Россию

Honor прекратила поставки смартфонов в РоссиюТеперь китайский вендор может вернуться на рынок через партнеров в странах СНГ
Китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, приостановил официальные поставки устройств в Россию. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одном из дистрибуторов электроники и подтвердил собеседник на телекомрынке, близкий к крупному оператору. В Honor не ответили на запрос «Ведомостей».
Официальных заявлений об уходе с российского рынка на фоне СВО Honor не делала. Но поставки устройств этого производителя в Россию прекратились еще в марте, знают оба собеседника. Сейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта, уточнил один из них. «Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», – добавил он.
Работа с дистрибуторами в СНГ позволит компании снизить санкционные риски, объясняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Хотя потребительская электроника не подпадает под ограничения, китайские компании перестраховывались и ограничивали поставки в ожидании легализации параллельного импорта, добавляет он. «Такой формат минимизации рисков для них с учетом возможных негативных последствий вторичных санкций выглядит максимально логичным. Снижать риски при работе с Россией и ограничивать поставки без каких-либо громких заявлений – это сейчас политика многих китайских компаний», – говорит Бурмистров.
Премьер-министр Михаил Мишустин еще 30 марта подписал постановление правительства, отменяющее ответственность за серый (параллельный) импорт. Но Госдума одобрила закон о легализации параллельного импорта в третьем, окончательном, чтении только 21 июня. Он подразумевает возможность ввоза и использования в России товаров без согласия производителя или правообладателя.
Как honor уходила от санкций США
Санкционные проблемы у китайской компании начались еще несколько лет назад из-за американских претензий к Huawei. В мае 2019 г. президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещал субсидировать закупку оборудования у телекоммуникационных компаний, признанных угрозой национальной безопасности. После этого минторг США внес Huawei в черный список, а Google перестал сотрудничать с обоими брендами. Чтобы вывести Honor из-под санкций, в ноябре 2020 г. Huawei продала бренд китайскому консорциуму Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.
В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список вошли товары и материалы сотен иностранных брендов, в том числе Apple, Samsung, Land Rover, Bentley и др. Также был разрешен ввоз без согласия правообладателя целого ряда категорий товаров, например оружия и боеприпасов, транспортных средств, судов, одежды, игрушек, электроники, в том числе игровых приставок, умных часов, фотоаппаратов и т. д.
В подавляющем большинстве случаев сокращение поставок из Китая в Россию связано не с решением компаний уйти с рынка, а с логистическими проблемами, говорит партнер исследовательской компании Data Insight Федор Вирин. «Привезти что-либо в Россию сейчас очень дорого и сложно. Контейнеров нет, дешевые морские пути закрыты, железные дороги забиты, и не все пограничные переходы работают», – поясняет он. По словам Вирина, через страны СНГ сейчас идут массовые поставки техники, но из-за сложности логистических потоков объемов ввозимых товаров все равно недостаточно.
По данным МТС, доля Honor на российском рынке смартфонов в I квартале 2022 г. составляла 3,5% в натуральном выражении и 3,4% в денежном. Во II квартале показатели составили 4,2 и 5,0% соответственно. Рост доли рынка Honor объясняется эффектом продажи остатков и дефицитом, объясняет Бурмистров. Но еще в 2020 г. Honor занимала 17,9% рынка в натуральном выражении и 14,3% в денежном.
Несмотря на рост доли рынка во II квартале этого года, Honor выбыла из пятерки крупнейших продавцов смартфонов, где занимала 5-е место. Лидером по количеству проданных устройств в России стала китайская компания Xiaomi. В апреле – июне 2022 г. она заняла долю в 31% (во II квартале 2021 г. – 25%). На 2-м месте – корейская Samsung с 18% (годом ранее – 34%), на 3-м – Realme с долей 13% (годом ранее – 4%), на 4-м – Apple с 11% (годом ранее – 15%), на 5-м месте – Tecno с 4,4% (во II квартале 2021 г. – 1%), подсчитали в МТС.
В целом, по оценкам аналитиков МТС, продажи китайских смартфонов на российском рынке во II квартале составят более 70% в натуральном выражении. Это рекордный показатель: годом ранее доля китайцев была около 50%.
В денежном выражении, по оценке МТС, во II квартале 2022 г. лидирует Apple с 32% (годом ранее было 43%), у Xiaomi – 22% (было 14%), у Samsung – 19% (было 31%), у Realme – 8% (было 2%) и у Tecno – 2% (было менее 0,1%). По предварительной оценке, продажи смартфонов в России во II квартале 2022 г. упали на 30% в штуках и рублях по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
По оценке «М.видео-Эльдорадо», в 2021 г. в России было продано 30 млн смартфонов, объем рынка в деньгах достиг 730 млрд руб., что выше показателей 2020 г. на 28%.
Продажи китайских смартфонов растут за счет снижения спроса на Samsung и Apple, объяснил «Ведомостям» собеседник в одном из операторов «большой четверки». Компании перестали поставлять гаджеты в Россию, из-за чего ассортимент актуальных моделей в ритейле снизился, а цены выросли, уточнил он. При этом, по его словам, Xiaomi, Realme и Tecno продолжают поставки устройств.