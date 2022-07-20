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Группа НЛМК сократила производство на 1 млн тонн

Ведомости

Сталелитейная группа НЛМК с начала года сократила объем производства примерно на 1 млн тонн по сравнению с заложенными ориентирами, рассказал председатель совета директоров компании Владимир Лисин на съезде областного союза промышленников и предпринимателей в Липецке, передает «Интерфакс». 

По его словам, реализация долгосрочных инвестиционных программ является сложной задачей, поскольку в нынешних реалиях невозможно оценить планы по объемам производства и видам выпускаемой продукции. 

Кроме того, наблюдается снижение спроса на металлургическую продукцию по нескольким причинам, среди которых — закрытие экспортных рынков для российских сталепроизводителей, на которые приходилось примерно 40% от общего объема производства, и логистические трудности, с которыми компания сталкивается при отгрузке продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, итоговая стоимость китайской стали находится на уровне себестоимости российской. 

В результате компании сталкиваются с невозможностью реализовать всю произведенную продукцию, остается 40% ранее экспортируемых товаров, которые сейчас приходится продавать на внутреннем рынке. «Допустим, процентов 10 или 15 еще как-то пристроится, даже 50% из этих 40%. А остальное куда девать? Внутренний рынок никогда столько не потреблял. Соответственно, на внутреннем рынке, кроме всего прочего, и цены упали в том числе из-за большого профицита», – добавил он. 

Ранее в НЛМК прогнозировали падение объемов производства российских предприятий черной металлургии на 15% (более чем на 11 млн тонн) за год. При этом во втором полугодии выпуск снизится на 26% к аналогичному периоду в 2021 г., то есть предприятия произведут на 9 млн тонн продукции меньше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных