Группа НЛМК сократила производство на 1 млн тонн

В результате компании сталкиваются с невозможностью реализовать всю произведенную продукцию, остается 40% ранее экспортируемых товаров, которые сейчас приходится продавать на внутреннем рынке. «Допустим, процентов 10 или 15 еще как-то пристроится, даже 50% из этих 40%. А остальное куда девать? Внутренний рынок никогда столько не потреблял. Соответственно, на внутреннем рынке, кроме всего прочего, и цены упали в том числе из-за большого профицита», – добавил он.