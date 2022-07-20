Группа НЛМК сократила производство на 1 млн тонн
По его словам, реализация долгосрочных инвестиционных программ является сложной задачей, поскольку в нынешних реалиях невозможно оценить планы по объемам производства и видам выпускаемой продукции.
Кроме того, наблюдается снижение спроса на металлургическую продукцию по нескольким причинам, среди которых — закрытие экспортных рынков для российских сталепроизводителей, на которые приходилось примерно 40% от общего объема производства, и логистические трудности, с которыми компания сталкивается при отгрузке продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, итоговая стоимость китайской стали находится на уровне себестоимости российской.
В результате компании сталкиваются с невозможностью реализовать всю произведенную продукцию, остается 40% ранее экспортируемых товаров, которые сейчас приходится продавать на внутреннем рынке. «Допустим, процентов 10 или 15 еще как-то пристроится, даже 50% из этих 40%. А остальное куда девать? Внутренний рынок никогда столько не потреблял. Соответственно, на внутреннем рынке, кроме всего прочего, и цены упали в том числе из-за большого профицита», – добавил он.
Ранее в НЛМК прогнозировали падение объемов производства российских предприятий черной металлургии на 15% (более чем на 11 млн тонн) за год. При этом во втором полугодии выпуск снизится на 26% к аналогичному периоду в 2021 г., то есть предприятия произведут на 9 млн тонн продукции меньше.
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