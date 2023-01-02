«РусХимАльянс» планирует подать иск к Linde в Гонконгский арбитражный центр

Как отмечает агентство, 20 декабря прошлого года суд обязал «РусХимАльянс» в течение 15 рабочих дней после удовлетворения заявления о принятии обеспечительных мер приступить к выполнению досудебного порядка урегулирования спора с Linde. Так, компания должна направить уведомление о направлении спора для рассмотрения высшим руководством, далее через 45 дней и 5 рабочих дней должно быть направлено уведомление об арбитраже (Notice of Arbitration) в Гонконгский международный арбитражный центр.