«РусХимАльянс» планирует подать иск к Linde в Гонконгский арбитражный центр
Один из операторов строительства комплекса по переработке газа в Усть-Луге «РусХимАльянс» (паритетное СП «Газпрома» и «Русгаздобычи») планирует начать арбитражное разбирательство в Гонконге, чтобы взыскать с Linde аванс и убытки, понесенные в результате отказа немецкой компании от обязательств по строительству газоперерабатывающего завода.
«ООО "РусХимАльянс" намерено обратиться в Гонконгский международный арбитражный центр с иском к Linde о взыскании 946,54 млн евро неотработанного аванса и 25,758 млн евро, 7,609 млрд руб. убытков», — приводит «Интерфакс» определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Как отмечает агентство, 20 декабря прошлого года суд обязал «РусХимАльянс» в течение 15 рабочих дней после удовлетворения заявления о принятии обеспечительных мер приступить к выполнению досудебного порядка урегулирования спора с Linde. Так, компания должна направить уведомление о направлении спора для рассмотрения высшим руководством, далее через 45 дней и 5 рабочих дней должно быть направлено уведомление об арбитраже (Notice of Arbitration) в Гонконгский международный арбитражный центр.
Кроме того, суд постановил наложить арест на имущество ответчиков в рамках судебного разбирательства — филиал Linde в Самаре, доли в уставных капиталах АО «Линде Газ Рус», АО «Линде Уралтехгаз», ООО «Линде Газ Новотроицк», ООО «Линде Газ Липецк», ООО «Газпром Линде Инжиниринг», ООО «Линде Инжиниринг Рус», ООО «Криостар Рус», ООО «Линде Азот Тольятти», ООО «Праксэа Рус», ООО «Праксайр Волгоград», ООО «Праксайр Самара», ООО «Праксайр Азот Тольятти».
В июне немецкая компания Linde GmbH вышла из совместного предприятия с компанией «РусХимАльянс» (по 50% у «Газпрома» и «Русгаздобычи» Артема Оболенского) по производству спиральновитых криогенных теплообменников для газоперерабатывающей промышленности и сжижения газа.
«РусХимАльянс» создает в Усть-Луге (Ленинградская область) комплекс по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). В рамках проекта строится один из крупнейших в мире газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) мощностью 45 млрд куб. м в год, а также завод по производству сжиженного газа (СПГ) мощностью 13 млн т («Балтийский СПГ»). Запуск производственных линий на этих заводах планируется на 2024–2025 гг.
В немецкой компании заявили, что решение вызвано санкциями ЕС, однако «РусХимАльянс» выразил уверенность в том, что ограничения не затрагивают работы по контракту, и, поскольку Linde все равно отказалась от сотрудничества, контракт был разорван.