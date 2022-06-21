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Бизнес

Немецкая Linde остановила поставки для крупнейшего химкомплекса в Усть–Луге

Ряд производимых немцами агрегатов заменить пока нечем, отмечают эксперты
Матвей Катков
TASS

Немецкая компания Linde GmbH вышла из совместного предприятия с компанией «Русхимальянс» (по 50% у «Газпрома» и «Русгаздобычи» Артема Оболенского) по производству спиральновитых криогенных теплообменников для газоперерабатывающей промышленности и сжижения газа. По данным ЕГРЮЛ, на 21 июня «Русхимальянс» является 100% собственником ООО «Северные технологии». У Linde до этого было 50% долей в компании.

Ранее о возможном выходе немцев из «СП» сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Русхимальянс» создает в Усть–Луге (Ленинградская область) комплекс по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). В рамках проекта строится один из крупнейших в мире газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) мощностью 45 млрд куб. м в год, а также завод по производству сжиженного газа (СПГ) мощностью 13 млн т («Балтийский СПГ»). Запуск производственных линий на этих заводах планируется на 2024–2025 гг.

Linde является одной из ведущих мировых компаний в сфере нефтегазового инжиниринга, в 2021 г. ее оборот достиг $31 млрд, чистая прибыль – $4 млрд.

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Представитель КПЭГ подтвердил «Ведомостям», что «Русхимальянс» «завершил приобретение 100% доли СП». «На его базе консолидированы технологические компетенции и продолжится изготовление необходимого оборудования. Изменения в составе участников ООО «Северные технологии» не окажут влияния на ход реализации проекта по строительству КПЭГ в районе Усть-Луги», – отметил собеседник.

СП по производству спиральновитых криогенных теплообменников было создано в 2017 г., первоначально партнером с российской стороны выступали «Силовые машины», которое позднее уступило свою долю «Северстали». В апреле 2021 г. доля «Северстали» в размере 50% перешла «Русхимальянсу». На полную мощность по выпуску пяти–шести теплообменников в год «Северные технологии» вышли в 2020 г.

На фоне начала специальной военной операции (СВО) России на Украине и антироссийских санкций 21 марта 2022 г. Linde сообщила о приостановке развития новых проектов в России. «Linde работает с соответствующими правительствами и органами власти, чтобы обеспечить полное соблюдение компанией международных санкций и безопасное завершение затронутых проектов в России», – сообщала тогда немецкая компания (цитата по «Интерфаксу»).

Linde также вышла из проекта «Сибура» по строительству Амурского ГХК (АГХК) проектной мощностью 2,7 млн т полимеров в год. Комбинат должен использовать углеводородное сырье, остающееся после очистки природного газа, идущего в КНР по газопроводу «Сила Сибири». «Linde завершила свою работу в рамках проекта АГХК. Работаем над его адаптацией к новым условиям вместе с партнерами из [китайской] Sinopec», – сообщил «Ведомостям» представитель «Сибура».

Действия Linde – не первый случай ухода иностранных компаний из российских СПГ–проектов. Ранее американская Baker Hughes, как писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, отозвала своих инженеров по обслуживанию основного технологического оборудования (газовых турбин и компрессоров) с проектов «Ямал СПГ» «Новатэка» и «Сахалин–2» «Газпрома».

Baker Hughes также покинула проект «Новатэка» «Арктик СПГ–2». На ПМЭФ–2022 совладелец и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон уверял, что компания сохраняет планы запуска первой линии «Арктик СПГ–2» в 2023 г. Вторую линию планировалось открыть в 2024 г., третью – в 2025 г. Михельсон также уточнял, что локализация оборудования на заводе составляет около 50%, и компания уже начала предпроектные работы по строительству СПГ–завода по российской технологии.

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Инвестиции могут оказаться рискованными из-за слабой рыночной конъюнктуры

Linde является одной из немногих компаний в мире, занимающихся производством оборудования для крупнотоннажного производства СПГ, и ряд позиций, поставляемый ею, в нынешних условиях заменить нечем, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Эксперт считает, что сроки проекта «Балтийский СПГ» могут быть «серьезно сдвинуты».

По оценкам замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, уход Linde может сдвинуть запуск комплекса в Усть–Луге «на два–три года». Он добавил, что уход с нашего рынка немецкого конкурента вынудит российские компании осваивать отечественные технологии для крупнотоннажного СПГ. Российские производители, даже имеющие потенциал, по мнению Фролова, объективно не могли конкурировать с зарекомендовавшей себя на рынке Linde. «Теперь же у них появится возможность проявить себя», – полагает аналитик.

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, как и Галактионов, подчеркивает, что сейчас в России нет готового решения по замене европейских и американских поставщиков оборудования для СПГ. «Вариантов три: отложить проект до лучших времен, переформатировать его под выпуск продукции, в которой нет критической зависимости от западных технологий и материалов, или же создать свои собственные компетенции в этой сфере. Последний путь самый сложный, но в то же время самый перспективный. Но из–за масштабов и сложности он потребует мобилизации и консолидации усилий государства, крупнейших игроков рынка, промышленных предприятий и научных организаций», – резюмировал эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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