Немецкая Linde остановила поставки для крупнейшего химкомплекса в Усть–Луге

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, как и Галактионов, подчеркивает, что сейчас в России нет готового решения по замене европейских и американских поставщиков оборудования для СПГ. «Вариантов три: отложить проект до лучших времен, переформатировать его под выпуск продукции, в которой нет критической зависимости от западных технологий и материалов, или же создать свои собственные компетенции в этой сфере. Последний путь самый сложный, но в то же время самый перспективный. Но из–за масштабов и сложности он потребует мобилизации и консолидации усилий государства, крупнейших игроков рынка, промышленных предприятий и научных организаций», – резюмировал эксперт.