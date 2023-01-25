«Авито» запустил сервис по проверке подлинности брендовой одежды
Сервис размещения объявлений «Авито» в тестовом режиме запускает услугу, которая сможет по фотографии определить подлинность выставленной на продажу брендовой одежды. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Для оценки вещей сервис привлечет профессиональных экспертов, которые будут анализировать товар по серии фото, сделанных по специальным требованиям. Каждый товар будут анализировать от двух до четырех специалистов. Отмечается, что за аутентификацию отвечает один из международных лидеров рынка проверки фэшн-изделий.
После успешного прохождения проверки каждый товар получит специальное обозначение «Оригинал», также найти подлинные брендовые вещи можно будет с помощью отдельного одноименного фильтра.
В «Авито» уточнили, что проверка предусмотрена для всех категорий одежды, кроме детской. По желанию продавца эксперты готовы в режиме онлайн проверить вещь стоимостью от 3000 до 150 000 руб. как из масс-маркета, так и из люксового сегмента.
В период тестирования функция будет бесплатной, позже продавцам придется оплачивать услуги сервиса. В пресс-службе не назвали стоимость услуги. Сервис уже доступен части проверенных продавцов с высоким рейтингом, отметили в пресс-службе. Аутентификация занимает 24 часа.
В октябре 2022 г. «Авито» запустил аналогичный сервис для проверки подлинности обуви и аксессуаров. Метод проверки тот же: каждый товар онлайн анализируют от двух до четырех экспертов, после аутентификации объявление получит специальный знак — «Оригинал». Стоимость функции составляет от 349 до 499 руб. в зависимости от категории товаров.