«Авито» запустил сервис по проверке подлинности брендовой одежды

В октябре 2022 г. «Авито» запустил аналогичный сервис для проверки подлинности обуви и аксессуаров. Метод проверки тот же: каждый товар онлайн анализируют от двух до четырех экспертов, после аутентификации объявление получит специальный знак — «Оригинал». Стоимость функции составляет от 349 до 499 руб. в зависимости от категории товаров.