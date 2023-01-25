«Известия»: авиаперелеты по России подорожали максимальными за 14 лет темпами
Стоимость полетов по России в экономклассе выросла за прошлый года максимальными за 14 лет темпами, подсчитали «Известия», опираясь на данные Росстата.
Как сообщили источники издания в трех крупных сервисах по бронированию, в 2022 г. средняя стоимость авиабилетов на рейсы по России увеличилась на 8-14% по сравнению с показателями за 2021 г. Согласно данным Росстата, средняя цена полета в экономе на 1000 км пути поднялась за год на 11%. Так, в декабре 2021 г. перелет обходился в 5482,2 руб., а в декабре 2022 г. – 6096,9 руб.
В то же время прошлой осенью министр транспорта Виталий Савельев со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы говорил, что стоимость авиабилетов в 2022 г. осталась на уровне 2020-2021 гг. и снизилась на 6,5% относительно уровня 2019 г.
Как пишут «Известия», корректность их подсчетов подтвердили в Росстате. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что, согласно индексу потребительских цен (рассчитывается иначе, нежели динамика средних цен), в прошлом году авиаперелеты подорожали на 19,2%. Отмечается, что это тоже самое значительное повышение индекса по этой услуге с 2008 г.
Накануне, 24 января, на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным Савельев сообщил, что в 2022 г. российские авиакомпании перевезли 95 млн человек. При этом в 2021 г. было перевезено 111 млн человек. Как заявил министр транспорта, в 2023 г. планируется перевезти свыше 101 млн человек.