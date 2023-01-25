«Известия»: авиаперелеты по России подорожали максимальными за 14 лет темпами

Как сообщили источники издания в трех крупных сервисах по бронированию, в 2022 г. средняя стоимость авиабилетов на рейсы по России увеличилась на 8-14% по сравнению с показателями за 2021 г. Согласно данным Росстата, средняя цена полета в экономе на 1000 км пути поднялась за год на 11%. Так, в декабре 2021 г. перелет обходился в 5482,2 руб., а в декабре 2022 г. – 6096,9 руб.