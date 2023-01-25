В Минпромторге прокомментировали информацию о возможном уходе Ingenico

По данным ЦБ, в России на конец III квартала 2022 г. использовалось около 4 млн POS-терминалов, Ingenico же еще в 2018 г. говорила о производстве в РФ 1,5 млн таких устройств, в 2019 г. оно было перенесено во Вьетнам. Терминалы французской компании при этом занимают основную долю в сети POS-терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка. По оценке поставщика платежных решений INPAS Ильи Коробова, доля Ingenico на российском рынке составляет около 50%, после ее ухода возникнут проблемы с ремонтом терминалов и техподдержкой ПО. Реальны риски того, что терминалы компании будут работать «до первой поломки», предупреждает он. Альтернативами продукции Ingenico являются в основном азиатские вендоры, добавил Коробов.