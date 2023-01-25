В Минпромторге прокомментировали информацию о возможном уходе Ingenico
В России есть ряд крупных поставщиков контрольно-кассовой техники, в том числе терминалов для безналичной оплаты. Таким образом в Минпромторге прокомментировали новость о возможном уходе французского поставщика терминалов для приема карт Ingenico. Причин для нагнетания обстановки на данном сегменте нет, добавили в ведомстве.
«На российском рынке представлен ряд крупных поставщиков контрольно-кассовой техники, в том числе терминалов для безналичной оплаты. Это, например, компании ООО «Инпас Компани», ООО «Атол», АО «Штриз-М». Предприятия имеют достаточный запас техники, чтобы обеспечить рынок оборудованием для расчетов картой», – сообщила пресс-служба Минпромторга в Telegram-канале.
Вместе с тем, как говорится в сообщении, Минпромторг совместно с ЦБ РФ и другими банковскими организациями участвует в рабочей группе по вопросам обеспечения технологического суверенитета финансового рыка.
Компании ООО «Инженерный стапель», ООО «Атол» и АО «Штрих-М», в том числе совместно с ГК «Терминальные Технологии», разрабатывают и «углубляют локализацию аппаратуры для безналичной оплаты на территории России», сообщили в Минпромторге.
В ведомстве заверили, что причин для нагнетания обстановки на рынке контрольно-кассовой техники нет. «Компании работают в штатном режиме, проблем с наличием продукции на складе нет», – заключили в Минпромторге.
Ранее сегодня РБК выяснил, что французская компания Ingenico, которая занимается производством терминалов для приема банковских карт, может уйти из России. По информации источников издания на платежном рынке, компания планирует завершить все операции в РФ до 1 марта, при этом контракты с сотрудниками действуют до 15 февраля. Техническая поддержка POS-терминалов продолжится до конца марта.
По данным ЦБ, в России на конец III квартала 2022 г. использовалось около 4 млн POS-терминалов, Ingenico же еще в 2018 г. говорила о производстве в РФ 1,5 млн таких устройств, в 2019 г. оно было перенесено во Вьетнам. Терминалы французской компании при этом занимают основную долю в сети POS-терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка. По оценке поставщика платежных решений INPAS Ильи Коробова, доля Ingenico на российском рынке составляет около 50%, после ее ухода возникнут проблемы с ремонтом терминалов и техподдержкой ПО. Реальны риски того, что терминалы компании будут работать «до первой поломки», предупреждает он. Альтернативами продукции Ingenico являются в основном азиатские вендоры, добавил Коробов.