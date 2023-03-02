Финские компании потеряли около 4 млрд евро из-за ухода из России
Из-за ухода с российского рынка финские компании потеряли почти 4 млрд евро, пишет газета Helsingin Sanomat.
Наибольшие потери понесла энергетическая компания Fortum, потеряв 1,7 млрд евро. О своем уходе из России она объявила в мае 2022 г. Дальше идет финская строительная компания YIT, ее потери в результате ухода из России составили около 440 млн евро. В конце июле 2022 г. сообщалось, что YIT потеряла во II квартале 293 млн евро из-за ухода из страны.
Как пишет далее финская газета, производитель шин Nokian Tyres потерял 300 млн евро. О своем уходе компания объявила летом. Пострадал также и финский авиаперевозчик Finnair, его потери составили почти 150 млн евро.