Финские компании потеряли около 4 млрд евро из-за ухода из России

Наибольшие потери понесла энергетическая компания Fortum, потеряв 1,7 млрд евро. О своем уходе из России она объявила в мае 2022 г. Дальше идет финская строительная компания YIT, ее потери в результате ухода из России составили около 440 млн евро. В конце июле 2022 г. сообщалось, что YIT потеряла во II квартале 293 млн евро из-за ухода из страны.