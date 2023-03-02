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Бизнес

Финские компании потеряли около 4 млрд евро из-за ухода из России

Ведомости

Из-за ухода с российского рынка финские компании потеряли почти 4 млрд евро, пишет газета Helsingin Sanomat.

Наибольшие потери понесла энергетическая компания Fortum, потеряв 1,7 млрд евро. О своем уходе из России она объявила в мае 2022 г. Дальше идет финская строительная компания YIT, ее потери в результате ухода из России составили около 440 млн евро. В конце июле 2022 г. сообщалось, что YIT потеряла во II квартале 293 млн евро из-за ухода из страны.

Как пишет далее финская газета, производитель шин Nokian Tyres потерял 300 млн евро. О своем уходе компания объявила летом. Пострадал также и финский авиаперевозчик Finnair, его потери составили почти 150 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных