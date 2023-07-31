Путин подписал закон об освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок по РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в том числе, освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России, сообщается на сайте Кремля.
«С 1 июля 2023 г. от обложения налогом на добавленную стоимость освобождаются операции по реализации организацией, осуществляющей туроператорскую деятельность, туристского продукта в сфере внутреннего туризма и (или) въездного туризма», – говорится в сообщении.
Действие меры продлится по 30 июня 2027 г.
Закон, принятый Госдумой 21 июля и одобренный Совфедом 28 июля, направлен на реализацию положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России. Документ также устанавливает ставки акцизов на 2024, 2025 и 2026 гг., позволяет в упрощенном порядке получить социальные налоговые вычеты по расходам на обучение и медицинские услуги и др.
Подготовить закон об освобождении туроператоров по внутреннему и въездному туризму от уплаты НДС Путин поручил ранее в этом году по итогам январского совещания с правительством. Тогда с таким предложением выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников, напомнив, что в июле 2022 г. аналогичная мера поддержки была принята для гостиниц. По его словам, решение оказалось «веховым» и повысило инвестиции в отрасль. Министр отмечал, что системные операторы начали проигрывать конкуренцию либо небольшим компаниям на упрощенной налоговой системе, либо платформам, которые работают по другим схемам.
Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в конце июня, обнуление НДС для туроператоров приведет к тому, что отрасль получит дополнительные 4,2 млрд руб., которые она сможет направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры.