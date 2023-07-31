Путин подписал закон об освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок по РФ

Подготовить закон об освобождении туроператоров по внутреннему и въездному туризму от уплаты НДС Путин поручил ранее в этом году по итогам январского совещания с правительством. Тогда с таким предложением выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников, напомнив, что в июле 2022 г. аналогичная мера поддержки была принята для гостиниц. По его словам, решение оказалось «веховым» и повысило инвестиции в отрасль. Министр отмечал, что системные операторы начали проигрывать конкуренцию либо небольшим компаниям на упрощенной налоговой системе, либо платформам, которые работают по другим схемам.