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Бизнес

Путин подписал закон об освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок по РФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в том числе, освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России, сообщается на сайте Кремля.

«С 1 июля 2023 г. от обложения налогом на добавленную стоимость освобождаются операции по реализации организацией, осуществляющей туроператорскую деятельность, туристского продукта в сфере внутреннего туризма и (или) въездного туризма», – говорится в сообщении.

Действие меры продлится по 30 июня 2027 г.

Закон, принятый Госдумой 21 июля и одобренный Совфедом 28 июля, направлен на реализацию положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России. Документ также устанавливает ставки акцизов на 2024, 2025 и 2026 гг., позволяет в упрощенном порядке получить социальные налоговые вычеты по расходам на обучение и медицинские услуги и др.

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Подготовить закон об освобождении туроператоров по внутреннему и въездному туризму от уплаты НДС Путин поручил ранее в этом году по итогам январского совещания с правительством. Тогда с таким предложением выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников, напомнив, что в июле 2022 г. аналогичная мера поддержки была принята для гостиниц. По его словам, решение оказалось «веховым» и повысило инвестиции в отрасль. Министр отмечал, что системные операторы начали проигрывать конкуренцию либо небольшим компаниям на упрощенной налоговой системе, либо платформам, которые работают по другим схемам.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в конце июня, обнуление НДС для туроператоров приведет к тому, что отрасль получит дополнительные 4,2 млрд руб., которые она сможет направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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