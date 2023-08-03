Минфин предложил снизить минимальную цену этилового спирта
Минфин подготовил проект приказа о снижении минимальной цены на этиловый спирт из пищевого сырья с 68 руб. до 55 руб. за литр, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Снижение минимальной цены позволит производителям этилового спирта более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции», – отметили в министерстве.
Сейчас минимальная цена на этиловый спирт составляет 68 руб. за литр. Решение приняли из-за снижения цен на зерновые культуры после высокого урожая в 2022 году. Документ вступит в силу со дня официального опубликования.
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