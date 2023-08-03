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Бизнес

Минфин предложил снизить минимальную цену этилового спирта

Ведомости

Минфин подготовил проект приказа о снижении минимальной цены на этиловый спирт из пищевого сырья с 68 руб. до 55 руб. за литр, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Снижение минимальной цены позволит производителям этилового спирта более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции», – отметили в министерстве.

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Сейчас минимальная цена на этиловый спирт составляет 68 руб. за литр. Решение приняли из-за снижения цен на зерновые культуры после высокого урожая в 2022 году. Документ вступит в силу со дня официального опубликования.

26 июля Госдума приняла поправки, согласно которым ставка акцизов на алкоголь, табак, автомобили и другие подакцизные товары вырастет на 5% в 2024 г. и на 4% в 2025 и 2026 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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