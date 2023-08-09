Российская компания впервые выполнила замену стоек шасси на Boeing 777

В феврале руководитель Росавиации Александр Нерадько говорил, что ограничения не повлияли на безопасность полетов в РФ. Российские авиакомпании, по его оценке, смогут использовать западные самолеты при условии выполнения работ по поддержанию их летной годности вплоть до 2030 г. В конце марта министр транспорта Виталий Савельев сообщил о функционировании в России более 200 технических организаций и о наличии 23 ангаров, в которых можно обслуживать одновременно 80 самолетов. Благодаря этому обслуживание авиатранспорта возможно без простоя и долгих очередей, добавил Савельев.