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Бизнес

Российская компания впервые выполнила замену стоек шасси на Boeing 777

Ведомости

Российский провайдер технического обслуживания и ремонта «Аэрофлот Техникс» выполнил замену стоек шасси на самолете Boeing 777. Эта процедура выполнена впервые на территории России, сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

В компании пояснили, что замена стоек шасси проводится раз в десять лет или каждые 20 000 летных циклов. Работы проводились на базе ангарного комплекса в аэропорту «Шереметьево».

«Весь комплекс работ был выполнен в течение двух недель в строгом соответствии с руководством по технической эксплуатации воздушного судна. На самолет был установлен полный комплект новых стоек: носовая и две основные», – говорится в сообщении.

Все контрольные тесты подтвердили штатную работу системы выпуска и уборки шасси, самолет вернулся к выполнению полетов, добавили в «Аэрофлоте».

На фоне начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки авиатехники (в том числе самолетов Boeing и Airbus) и комплектующих. Также было запрещено страхование и техобслуживание воздушных судов, а иностранные лизинговые компании начали отзывать уже поставленные самолеты.

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В феврале руководитель Росавиации Александр Нерадько говорил, что ограничения не повлияли на безопасность полетов в РФ. Российские авиакомпании, по его оценке, смогут использовать западные самолеты при условии выполнения работ по поддержанию их летной годности вплоть до 2030 г. В конце марта министр транспорта Виталий Савельев сообщил о функционировании в России более 200 технических организаций и о наличии 23 ангаров, в которых можно обслуживать одновременно 80 самолетов. Благодаря этому обслуживание авиатранспорта возможно без простоя и долгих очередей, добавил Савельев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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