Российская компания впервые выполнила замену стоек шасси на Boeing 777
В компании пояснили, что замена стоек шасси проводится раз в десять лет или каждые 20 000 летных циклов. Работы проводились на базе ангарного комплекса в аэропорту «Шереметьево».
«Весь комплекс работ был выполнен в течение двух недель в строгом соответствии с руководством по технической эксплуатации воздушного судна. На самолет был установлен полный комплект новых стоек: носовая и две основные», – говорится в сообщении.
Все контрольные тесты подтвердили штатную работу системы выпуска и уборки шасси, самолет вернулся к выполнению полетов, добавили в «Аэрофлоте».
На фоне начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции против российской авиаотрасли, включая полный запрет на поставки авиатехники (в том числе самолетов Boeing и Airbus) и комплектующих. Также было запрещено страхование и техобслуживание воздушных судов, а иностранные лизинговые компании начали отзывать уже поставленные самолеты.
В феврале руководитель Росавиации Александр Нерадько говорил, что ограничения не повлияли на безопасность полетов в РФ. Российские авиакомпании, по его оценке, смогут использовать западные самолеты при условии выполнения работ по поддержанию их летной годности вплоть до 2030 г. В конце марта министр транспорта Виталий Савельев сообщил о функционировании в России более 200 технических организаций и о наличии 23 ангаров, в которых можно обслуживать одновременно 80 самолетов. Благодаря этому обслуживание авиатранспорта возможно без простоя и долгих очередей, добавил Савельев.