Минпромторг: передача ОСК в доверительное управление ВТБ завершится на днях
«Это буквально на днях произойдет, образно говоря. Сейчас завершается процесс юридического оформления документов, чтобы все было четко выверено», – сказал он (цитата по ТАСС).
Евтухов отметил, что ВТБ уже приступил к аудиту ОСК. Замглавы Минпромторга уточнил, что корпорация включает более 40 предприятий, по каждому из них нужно провести детальную проверку. Позже также будут определены показатели эффективности. По его словам, принято решение зафиксировать ключевые показатели эффективности доверительного управления через шесть месяцев.
Вопросы, связанные с поддержкой ОСК государством, будут решены в конце 2023 – начале 2024 г., добавил Евтухов.
10 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что ВТБ на пять лет получит в доверительное управление государственный пакет акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу). 23 августа Андрей Пучков покинул пост заместителя председателя правления ВТБ и занял должность генерального директора ОСК. Глава ВТБ Андрей Костин был избран председателем совета директоров компании 25 августа.
ОСК была основана в 2007 г. Корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения. В нее входит около 40 организаций, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия. В компании работает более 100 000 сотрудников.
Бывший гендиректор ОСК Алексей Рахманов в июне сообщил, что корпорация в 2022 г. получила около 20 млрд руб. чистого убытка при выручке 350 млрд руб. (официально ОСК за 2022 г. отчетность не публиковала).