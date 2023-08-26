Газета
Бизнес

Минпромторг: передача ОСК в доверительное управление ВТБ завершится на днях

Ведомости

Процесс передачи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в доверительное управление ВТБ завершится в ближайшие дни. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Это буквально на днях произойдет, образно говоря. Сейчас завершается процесс юридического оформления документов, чтобы все было четко выверено», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Евтухов отметил, что ВТБ уже приступил к аудиту ОСК. Замглавы Минпромторга уточнил, что корпорация включает более 40 предприятий, по каждому из них нужно провести детальную проверку. Позже также будут определены показатели эффективности. По его словам, принято решение зафиксировать ключевые показатели эффективности доверительного управления через шесть месяцев. 

Вопросы, связанные с поддержкой ОСК государством, будут решены в конце 2023 – начале 2024 г., добавил Евтухов.

Ранее сегодня замглавы Минпромторга заявил о необходимости разработать новую стратегию развития ОСК. По его словам, нужны дополнительные финансовые вливания, модернизация верфей, также следует решить ряд вопросов, связанных с выполнением гособоронзаказа и строительством кораблей для ВМФ.

10 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что ВТБ на пять лет получит в доверительное управление государственный пакет акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу). 23 августа Андрей Пучков покинул пост заместителя председателя правления ВТБ и занял должность генерального директора ОСК. Глава ВТБ Андрей Костин был избран председателем совета директоров компании 25 августа.

ОСК была основана в 2007 г. Корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения. В нее входит около 40 организаций, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия. В компании работает более 100 000 сотрудников. 

Бывший гендиректор ОСК Алексей Рахманов в июне сообщил, что корпорация в 2022 г. получила около 20 млрд руб. чистого убытка при выручке 350 млрд руб. (официально ОСК за 2022 г. отчетность не публиковала).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных