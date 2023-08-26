Минпромторг: передача ОСК в доверительное управление ВТБ завершится на днях

Евтухов отметил, что ВТБ уже приступил к аудиту ОСК. Замглавы Минпромторга уточнил, что корпорация включает более 40 предприятий, по каждому из них нужно провести детальную проверку. Позже также будут определены показатели эффективности. По его словам, принято решение зафиксировать ключевые показатели эффективности доверительного управления через шесть месяцев.