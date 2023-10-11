Clorox обвинила хакеров в падении квартальной выручки
Производитель санитарно-гигиенических моющих средств Clorox обвинил хакеров в сокращении выручки по итогам третьего квартала финансового года, сообщает CNBC со ссылкой на компанию.
Согласно прогнозу производителя, его чистая квартальная выручка сократиться на 23-28% в годовом выражении, а убыток на акцию составит от 25 до 75 центов.
В компании пояснили, что кибератака, данные о которой она впервые раскрыла в августе, продолжает мешать налаживанию производственного процесса, хотя степень негативного воздействия снижается.
Clorox в настоящее время продолжает оценивать последствия хакерской атаки на операционные результаты в долгосрочной перспективе. Там подчеркнули, что хакеры смогли нанести компании масштабный урон, хотя Clorox и смогла восстановить системы управления, многие процессы пришлось перевести на ручной режим, что замедлило производство. Тем не менее, в компании заверили, что угроза купирована.
По информации СМИ, в кибератаке на Clorox подозревается хакерская группировка Scattered Spider, которую также связывают со взломом операторов казино MGM Resorts и Caesars. В MGM ранее предупредили, что хакерская атака может повлиять на ее операционные результаты.