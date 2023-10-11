Clorox обвинила хакеров в падении квартальной выручки

Clorox в настоящее время продолжает оценивать последствия хакерской атаки на операционные результаты в долгосрочной перспективе. Там подчеркнули, что хакеры смогли нанести компании масштабный урон, хотя Clorox и смогла восстановить системы управления, многие процессы пришлось перевести на ручной режим, что замедлило производство. Тем не менее, в компании заверили, что угроза купирована.