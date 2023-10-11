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Бизнес

Clorox обвинила хакеров в падении квартальной выручки

Ведомости

Производитель санитарно-гигиенических моющих средств Clorox обвинил хакеров в сокращении выручки по итогам третьего квартала финансового года, сообщает CNBC со ссылкой на компанию.

Согласно прогнозу производителя, его чистая квартальная выручка сократиться на 23-28% в годовом выражении, а убыток на акцию составит от 25 до 75 центов.

В компании пояснили, что кибератака, данные о которой она впервые раскрыла в августе, продолжает мешать налаживанию производственного процесса, хотя степень негативного воздействия снижается.

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Clorox в настоящее время продолжает оценивать последствия хакерской атаки на операционные результаты в долгосрочной перспективе. Там подчеркнули, что хакеры смогли нанести компании масштабный урон, хотя Clorox и смогла восстановить системы управления, многие процессы пришлось перевести на ручной режим, что замедлило производство. Тем не менее, в компании заверили, что угроза купирована.

По информации СМИ, в кибератаке на Clorox подозревается хакерская группировка Scattered Spider, которую также связывают со взломом операторов казино MGM Resorts и Caesars. В MGM ранее предупредили, что хакерская атака может повлиять на ее операционные результаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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