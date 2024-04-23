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СМИ: De Beers сократила добычу алмазов из-за нераспроданных запасов

Ведомости

Крупнейший производитель алмазов De Beers снизил прогнозируемые объемы добычи алмазов в 2024 г. до 26-29 млн каратов в связи с наличием на мировом рынке крупных нераспроданных запасов необработанных алмазов, сообщает журнал Mining Weekly.

De Beers собиралась добыть в этом году от 29 до 32 млн каратов. В I квартале компания снизила добычу на 23% в годовом исчислении до 6,9 млн каратов.

Снижение объемов добычи происходит на фоне роста цен на алмазы. Средняя розничная цена одного карата увеличилась в I квартале на 23% до $201. Рост цен отражает увеличение компанией продаж дорогостоящих алмазов в премиальном секторе рынка.

В начале февраля управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело запрет на импорт российских непромышленных алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами.

Новые ограничения приняты в рамках ранее согласованных странами G7 (входят Великобритания, Германия, США, Франция, Италия, Канада и Япония) шагов по отказу от закупки российских камней. Страны G7 в декабре 2023 г. договорились о поэтапном ограничении импорта алмазов из России. Речь идет о запрете закупки непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы.

12 февраля американская компания Rapaport, владеющая крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами RapNet, раскритиковала подход стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) к сертификации и отслеживанию алмазов и бриллиантов в рамках антироссийских санкций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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