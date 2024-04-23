СМИ: De Beers сократила добычу алмазов из-за нераспроданных запасов

Новые ограничения приняты в рамках ранее согласованных странами G7 (входят Великобритания, Германия, США, Франция, Италия, Канада и Япония) шагов по отказу от закупки российских камней. Страны G7 в декабре 2023 г. договорились о поэтапном ограничении импорта алмазов из России. Речь идет о запрете закупки непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы.