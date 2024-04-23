СМИ: De Beers сократила добычу алмазов из-за нераспроданных запасов
Крупнейший производитель алмазов De Beers снизил прогнозируемые объемы добычи алмазов в 2024 г. до 26-29 млн каратов в связи с наличием на мировом рынке крупных нераспроданных запасов необработанных алмазов, сообщает журнал Mining Weekly.
De Beers собиралась добыть в этом году от 29 до 32 млн каратов. В I квартале компания снизила добычу на 23% в годовом исчислении до 6,9 млн каратов.
Снижение объемов добычи происходит на фоне роста цен на алмазы. Средняя розничная цена одного карата увеличилась в I квартале на 23% до $201. Рост цен отражает увеличение компанией продаж дорогостоящих алмазов в премиальном секторе рынка.
В начале февраля управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело запрет на импорт российских непромышленных алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами.
Новые ограничения приняты в рамках ранее согласованных странами G7 (входят Великобритания, Германия, США, Франция, Италия, Канада и Япония) шагов по отказу от закупки российских камней. Страны G7 в декабре 2023 г. договорились о поэтапном ограничении импорта алмазов из России. Речь идет о запрете закупки непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы.
12 февраля американская компания Rapaport, владеющая крупнейшей в США площадкой по торговле бриллиантами RapNet, раскритиковала подход стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) к сертификации и отслеживанию алмазов и бриллиантов в рамках антироссийских санкций.