Google инвестирует $640 млн в новый дата-центр в Нидерландах

9 апреля компания Google раскрыла подробности новой версии чипов искусственного интеллекта (ИИ) для дата-центров и анонсировала центральный процессор на базе Arm. Новые тензорные процессоры (TPU) от Google могут стать альтернативой передовым чипам Nvidia. Компания планирует предложить центральный процессор на базе Arm под названием Axion через Google Cloud. По производительности они превзойдут чипы x86. На своей конференции Cloud Next в Лас-Вегасе Google заявила, что новый процессор появится в продаже ближе к концу 2024 г.