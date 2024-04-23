Google инвестирует $640 млн в новый дата-центр в Нидерландах
Компания Google инвестирует 600 млн евро ($ 640,62 млн) в новый дата-центр в голландском городе Гронинген. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании. Открытие нового дата-центра позволит создать 125 новых рабочих мест.
Компания заявила, что при создании нового дата-центра будет уделять приоритетное внимание устойчивому развитию и позитивному влиянию на местное сообщество.
С 2014 г. Google инвестировала более 3,8 млрд евро в дата-центры и связанную с ними цифровую инфраструктуру в Нидерландах.
9 апреля компания Google раскрыла подробности новой версии чипов искусственного интеллекта (ИИ) для дата-центров и анонсировала центральный процессор на базе Arm. Новые тензорные процессоры (TPU) от Google могут стать альтернативой передовым чипам Nvidia. Компания планирует предложить центральный процессор на базе Arm под названием Axion через Google Cloud. По производительности они превзойдут чипы x86. На своей конференции Cloud Next в Лас-Вегасе Google заявила, что новый процессор появится в продаже ближе к концу 2024 г.