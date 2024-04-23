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Google инвестирует $640 млн в новый дата-центр в Нидерландах

Ведомости

Компания Google инвестирует 600 млн евро ($ 640,62 млн) в новый дата-центр в голландском городе Гронинген. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании. Открытие нового дата-центра позволит создать 125 новых рабочих мест.

Компания заявила, что при создании нового дата-центра будет уделять приоритетное внимание устойчивому развитию и позитивному влиянию на местное сообщество.

С 2014 г. Google инвестировала более 3,8 млрд евро в дата-центры и связанную с ними цифровую инфраструктуру в Нидерландах.

9 апреля компания Google раскрыла подробности новой версии чипов искусственного интеллекта (ИИ) для дата-центров и анонсировала центральный процессор на базе Arm. Новые тензорные процессоры (TPU) от Google могут стать альтернативой передовым чипам Nvidia. Компания планирует предложить центральный процессор на базе Arm под названием Axion через Google Cloud. По производительности они превзойдут чипы x86. На своей конференции Cloud Next в Лас-Вегасе Google заявила, что новый процессор появится в продаже ближе к концу 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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