Google презентовал обновленный ИИ-чип

По данным телеканала CNBC, на своей конференции Cloud Next в Лас-Вегасе Google заявила, что новый процессор появится в продаже ближе к концу 2024 г. «Перенос приложений на машины Arm имеет смысл для организаций, стремящихся сократить расходы на облачные вычисления в связи с экономическими проблемами», – пояснили в CNBC.