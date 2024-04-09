Google презентовал обновленный ИИ-чип
Компания Google раскрыла подробности новой версии чипов искусственного интеллекта (ИИ) для центров обработки данных и анонсировала центральный процессор на базе Arm, пишет агентство Reuters.
Новые тензорные процессоры (TPU) от Google, пишет агентство, могут стать альтернативой передовым чипам Nvidia. Компания планирует предложить центральный процессор на базе Arm под названием Axion через Google Cloud. В Google отметили, что по производительности они превзойдут чипы x86.
По данным телеканала CNBC, на своей конференции Cloud Next в Лас-Вегасе Google заявила, что новый процессор появится в продаже ближе к концу 2024 г. «Перенос приложений на машины Arm имеет смысл для организаций, стремящихся сократить расходы на облачные вычисления в связи с экономическими проблемами», – пояснили в CNBC.
22 февраля Google представила модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом Gemma 2B и 7B. Сообщалось, что технология имеет общие технические и инфраструктурные компоненты с закрытой моделью Gemini, она может работать на ноутбуке или настольном компьютере разработчика.
20 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Apple проводит переговоры по внедрению ИИ в свои iPhone. Отмечалось, что улучшения будут направлены на работу устройства, а не на облачные технологии.