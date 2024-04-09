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Google презентовал обновленный ИИ-чип

Ведомости

Компания Google раскрыла подробности новой версии чипов искусственного интеллекта (ИИ) для центров обработки данных и анонсировала центральный процессор на базе Arm, пишет агентство Reuters.

Новые тензорные процессоры (TPU) от Google, пишет агентство, могут стать альтернативой передовым чипам Nvidia. Компания планирует предложить центральный процессор на базе Arm под названием Axion через Google Cloud. В Google отметили, что по производительности они превзойдут чипы x86.

По данным телеканала CNBC, на своей конференции Cloud Next в Лас-Вегасе Google заявила, что новый процессор появится в продаже ближе к концу 2024 г. «Перенос приложений на машины Arm имеет смысл для организаций, стремящихся сократить расходы на облачные вычисления в связи с экономическими проблемами», – пояснили в CNBC.

22 февраля Google представила модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом Gemma 2B и 7B. Сообщалось, что технология имеет общие технические и инфраструктурные компоненты с закрытой моделью Gemini, она может работать на ноутбуке или настольном компьютере разработчика.

20 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Apple проводит переговоры по внедрению ИИ в свои iPhone. Отмечалось, что улучшения будут направлены на работу устройства, а не на облачные технологии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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