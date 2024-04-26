Кремль: Путин не обсуждал с бизнесом тему деприватизации на закрытой встрече
Тема деприватизации на закрытой встрече президента РФ Владимира Путин с бизнесом не обсуждалась, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вопреки слухам на встрече с членами бюро РСПП [Российского союза промышленников и предпринимателей] эта тема [деприватизации] не затрагивалась», – сообщил представитель Кремля.
Песков рассказал, что на закрытой встрече обсуждались развитие бизнеса, процесс переноса и переоформление бизнеса, тема налогов, диалога и решения вопросов и обеспечения «атмосферы предсказуемости для бизнеса в плотном диалоге с правительством».
Встреча Путина с представителями бизнеса прошла после съезда РСПП 25 апреля. Песков подтвердил, что переговоры прошли продуктивно, а Путин и представители бизнеса остались довольны встречей.
25 апреля президент выступил на съезде РСПП. В ходе выступления он отметил положительную динамику в отечественной экономике, пообещал дальнейшую поддержку бизнесу со стороны государства.
Глава государства, комментируя дела по возврату в госсобственность некоторых активов, сообщил, что речь идет не о пересмотре приватизации а о «случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам».