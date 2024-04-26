Кремль: Путин не обсуждал с бизнесом тему деприватизации на закрытой встрече

Глава государства, комментируя дела по возврату в госсобственность некоторых активов, сообщил, что речь идет не о пересмотре приватизации а о «случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам».