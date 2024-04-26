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Кремль: Путин не обсуждал с бизнесом тему деприватизации на закрытой встрече

Ведомости

Тема деприватизации на закрытой встрече президента РФ Владимира Путин с бизнесом не обсуждалась, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вопреки слухам на встрече с членами бюро РСПП [Российского союза промышленников и предпринимателей] эта тема [деприватизации] не затрагивалась», – сообщил представитель Кремля.

Песков рассказал, что на закрытой встрече обсуждались развитие бизнеса, процесс переноса и переоформление бизнеса, тема налогов, диалога и решения вопросов и обеспечения «атмосферы предсказуемости для бизнеса в плотном диалоге с правительством».

Встреча Путина с представителями бизнеса прошла после съезда РСПП 25 апреля. Песков подтвердил, что переговоры прошли продуктивно, а Путин и представители бизнеса остались довольны встречей.

25 апреля президент выступил на съезде РСПП. В ходе выступления он отметил положительную динамику в отечественной экономике, пообещал дальнейшую поддержку бизнесу со стороны государства. 

Глава государства, комментируя дела по возврату в госсобственность некоторых активов, сообщил, что речь идет не о пересмотре приватизации а о «случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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