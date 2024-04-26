ЕС усилит контроль за китайским ритейлером Shein
Китайского ритейлера Shein включили в европейский перечень очень крупных онлайн-платформ (VLOP), говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК). Нахождение компании в реестре обязывает к соблюдению более строгих правил ЕС по борьбе, в частности, с контрафактной продукцией.
Внесение в список VLOP произошло после публикации Shein данных о числе пользователей платформы. Под контроль попадают сервисы, количество пользователей которых превышает 45 млн.
«Мы разделяем стремление комиссии обеспечить потребителям в ЕС возможность спокойно совершать онлайн-покупки, мы готовы сыграть свою роль в этом», – заявил глобальный руководитель отдела по связям с общественностью Shein Леонард Лин (цитата по Reuters).
Находящиеся в реестре компании подпадают под действие Закона о цифровых услугах (DSA), вступившего в силу в Евросоюзе 6 марта.
Согласно закону, компаниям грозят штрафы в размере до 10% от глобальной годовой выручки, если они будут уличены в нарушении правил, или 20% в случае повторного нарушения. Среди правил – запрет на препятствование в информировании пользователей сервисов об альтернативных и более дешевых сервисах конкурентов и др.
В апреле 2023 г. ЕК включила в перечень VLOP 17 крупных онлайн-платформ две поисковые системы. В список крупных поисковых систем (VLOSE) вошли сервис Google и поисковик Bing от Microsoft. В список крупных онлайн-платформ вошли Twitter (ныне – соцсеть X), AliExpress, App Store, Booking, YouTube, Wikipedia, TikTok. Также в реестр попали Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).