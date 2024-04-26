ЕС усилит контроль за китайским ритейлером Shein

Согласно закону, компаниям грозят штрафы в размере до 10% от глобальной годовой выручки, если они будут уличены в нарушении правил, или 20% в случае повторного нарушения. Среди правил – запрет на препятствование в информировании пользователей сервисов об альтернативных и более дешевых сервисах конкурентов и др.