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ЕС усилит контроль за китайским ритейлером Shein

Ведомости

Китайского ритейлера Shein включили в европейский перечень очень крупных онлайн-платформ (VLOP), говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК). Нахождение компании в реестре обязывает к соблюдению более строгих правил ЕС по борьбе, в частности, с контрафактной продукцией.

Внесение в список VLOP произошло после публикации Shein данных о числе пользователей платформы. Под контроль попадают сервисы, количество пользователей которых превышает 45 млн.

«Мы разделяем стремление комиссии обеспечить потребителям в ЕС возможность спокойно совершать онлайн-покупки, мы готовы сыграть свою роль в этом», – заявил глобальный руководитель отдела по связям с общественностью Shein Леонард Лин (цитата по Reuters).

Находящиеся в реестре компании подпадают под действие Закона о цифровых услугах (DSA), вступившего в силу в Евросоюзе 6 марта.

Согласно закону, компаниям грозят штрафы в размере до 10% от глобальной годовой выручки, если они будут уличены в нарушении правил, или 20% в случае повторного нарушения. Среди правил – запрет на препятствование в информировании пользователей сервисов об альтернативных и более дешевых сервисах конкурентов и др.

В апреле 2023 г. ЕК включила в перечень VLOP 17 крупных онлайн-платформ две поисковые системы. В список крупных поисковых систем (VLOSE) вошли сервис Google и поисковик Bing от Microsoft. В список крупных онлайн-платформ вошли Twitter (ныне – соцсеть X), AliExpress, App Store, Booking, YouTube, Wikipedia, TikTok. Также в реестр попали Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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