Компании – операторы веб-браузеров отметили рост пользователей после закона ЕС

4 марта Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала Apple Inc. на 1,8 млрд евро по итогам расследования факта закрытия компанией доступа к своим платформам конкурентам по потоковой передаче музыки, включая Spotify. В ЕК заявили, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке «в течение десятилетия». Компания сообщила, что подаст апелляцию на решение ЕК.