Компании – операторы веб-браузеров отметили рост пользователей после закона ЕС
Независимые компании – операторы веб-браузеров видят рост числа пользователей после принятия регулятором Евросоюза (ЕС) антимонопольного закона о цифровых услугах (DSA) против крупных технологических компаний, пишет агентство Reuters со ссылкой на данные шести опрошенных компаний.
О росте числа пользователей из ЕС сообщили кипрская компания Aloha Browser, норвежская Vivaldi, немецкая Ecosia и американская Brave. Подтвердили тенденцию в DuckDuckGo и Opera. «Сейчас мы наблюдаем рекордное количество пользователей в ЕС», – привело агентство высказывание вице-президента компании Opera Яна Стендаля.
Одно из требований закона ЕК о цифровых рынках требует от крупных технологических компаний предлагать пользователям мобильных устройств возможность выбора из списка доступных веб-браузеров с помощью «экрана выбора».
Ранее мобильные устройства от компании Apple включали предустановленные настройки браузера по умолчанию – им был Safari. Устройства на операционной системе Android, в свою очередь, предполагали браузером по умолчанию Google.
4 марта Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала Apple Inc. на 1,8 млрд евро по итогам расследования факта закрытия компанией доступа к своим платформам конкурентам по потоковой передаче музыки, включая Spotify. В ЕК заявили, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке «в течение десятилетия». Компания сообщила, что подаст апелляцию на решение ЕК.