HSBC выиграл в суде по иску на $1,6 млрд о введении инвесторов в заблуждение

В марте 2023 г. в парижских отделениях HSBC прошли обыски в рамках французско-немецкого расследования об уклонении от уплаты налогов. В национальной финансовой прокуратуре (PNF) Франции сообщали, что расследование было связано с так называемой схемой «cum-ex», в рамках которой банки и акционеры в день выплаты дивидендов передавали свои акции иностранным инвесторам, благодаря чему можно было получить налоговые льготы на доход с ценных бумаг.