HSBC выиграл в суде по иску на $1,6 млрд о введении инвесторов в заблуждение
Британский банковский холдинг HSBC выиграл в Лондонском суде по иску группы лиц на сумму $1,6 млрд за якобы имевшееся введение инвесторов в заблуждение. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Банк обвинили в том, что он ввел инвесторов в заблуждение относительно Eclipse Partnerships, которая рекламировала возможность инвестирования в производство таких фильмов Disney, как «Пираты Карибского моря 2». Инвесторы утверждали, что программа финансирования кинофильмов, рекламируемая HSBC, вызвала негодование налоговиков и оказалась провальной.
В результате некоторые инвесторы обанкротились и теперь должны выплатить миллионы долларов налогов в Великобритании. Утверждается, что налоговая схема была разработана и продвигалась среди инвесторов в период с 2005 по 2008 гг. Изначально сумма иска составляла 1,3 млрд фунтов стерлингов, истцами выступили сотни инвесторов, среди которых были топ-менеджеры банков и трейдеры, некоторым удалось уладить споры во время судебного разбирательства.
Судья Роберт Брайт, занимавшийся данным делом, заявил, что хотя инвесторы понесли значительные убытки, они не могут утверждать, что HSBC действовал нечестно.
В марте 2023 г. в парижских отделениях HSBC прошли обыски в рамках французско-немецкого расследования об уклонении от уплаты налогов. В национальной финансовой прокуратуре (PNF) Франции сообщали, что расследование было связано с так называемой схемой «cum-ex», в рамках которой банки и акционеры в день выплаты дивидендов передавали свои акции иностранным инвесторам, благодаря чему можно было получить налоговые льготы на доход с ценных бумаг.