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HSBC выиграл в суде по иску на $1,6 млрд о введении инвесторов в заблуждение

Ведомости

Британский банковский холдинг HSBC выиграл в Лондонском суде по иску группы лиц на сумму $1,6 млрд за якобы имевшееся введение инвесторов в заблуждение. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Банк обвинили в том, что он ввел инвесторов в заблуждение относительно Eclipse Partnerships, которая рекламировала возможность инвестирования в производство таких фильмов Disney, как «Пираты Карибского моря 2». Инвесторы утверждали, что программа финансирования кинофильмов, рекламируемая HSBC, вызвала негодование налоговиков и оказалась провальной.

В результате некоторые инвесторы обанкротились и теперь должны выплатить миллионы долларов налогов в Великобритании. Утверждается, что налоговая схема была разработана и продвигалась среди инвесторов в период с 2005 по 2008 гг. Изначально сумма иска составляла 1,3 млрд фунтов стерлингов, истцами выступили сотни инвесторов, среди которых были топ-менеджеры банков и трейдеры, некоторым удалось уладить споры во время судебного разбирательства.

Судья Роберт Брайт, занимавшийся данным делом, заявил, что хотя инвесторы понесли значительные убытки, они не могут утверждать, что HSBC действовал нечестно.

В марте 2023 г. в парижских отделениях HSBC прошли обыски в рамках французско-немецкого расследования об уклонении от уплаты налогов. В национальной финансовой прокуратуре (PNF) Франции сообщали, что расследование было связано с так называемой схемой «cum-ex», в рамках которой банки и акционеры в день выплаты дивидендов передавали свои акции иностранным инвесторам, благодаря чему можно было получить налоговые льготы на доход с ценных бумаг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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