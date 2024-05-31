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СДЭК восстановил возможность отслеживать посылки

Ведомости

Компания СДЭК восстановила функцию отслеживания посылок после технического сбоя. Об этом сообщила пресс-служба компании.

СДЭК продолжает подгружать данные в систему, поэтому возможны задержки в отображении новых посылок и изменении их статусов. На данный момент доступна информация за два месяца.

26 мая СДЭК приостановил обработку, прием и выдачу заказов из-за технического сбоя. Обрабатывать заказы вручную не стали, чтобы избежать ошибок.

Ответственность за остановку работы СДЭК 27 мая взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Взломщики утверждали, что использовали вирус-шифровальщик. Такой вирус шифрует данные, из-за чего компания теряет к ним доступ. Информацию об этом подтвердили источник «Ведомостей» в СДЭК и собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности.

29 мая СДЭК возобновил выдачу посылок в своих пунктах. До этого заказы могли получить только те клиенты, которым уведомления пришли до технического сбоя. Следующим шагом по восстановлению работы СДЭК станет отправка и перемещение посылок, которые находятся на складах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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