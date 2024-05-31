СДЭК восстановил возможность отслеживать посылки
Компания СДЭК восстановила функцию отслеживания посылок после технического сбоя. Об этом сообщила пресс-служба компании.
СДЭК продолжает подгружать данные в систему, поэтому возможны задержки в отображении новых посылок и изменении их статусов. На данный момент доступна информация за два месяца.
26 мая СДЭК приостановил обработку, прием и выдачу заказов из-за технического сбоя. Обрабатывать заказы вручную не стали, чтобы избежать ошибок.
Ответственность за остановку работы СДЭК 27 мая взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Взломщики утверждали, что использовали вирус-шифровальщик. Такой вирус шифрует данные, из-за чего компания теряет к ним доступ. Информацию об этом подтвердили источник «Ведомостей» в СДЭК и собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности.
29 мая СДЭК возобновил выдачу посылок в своих пунктах. До этого заказы могли получить только те клиенты, которым уведомления пришли до технического сбоя. Следующим шагом по восстановлению работы СДЭК станет отправка и перемещение посылок, которые находятся на складах.