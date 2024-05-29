СДЭК возобновил выдачу заказов

26 мая СДЭК приостановил обработку, прием и выдачу заказов из-за технического сбоя. В компании пояснили, что не стали обрабатывать заказы вручную, чтобы избежать ошибок. Ответственность за технический сбой в СДЭК взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Взломщики использовали вирус-шифровальщик, из-за которого компания потеряла доступ к данным.