СДЭК возобновил выдачу заказов
СДЭК возобновил выдачу посылок в своих пунктах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«Отделения СДЭК начали выдачу посылок, находящихся на пунктах выдачи заказов (ПВЗ). При готовности отправления к получению, клиенту поступит СМС-уведомление. Для получения потребуется паспорт», – сказано в комментарии пресс-службы.
Отмечается, что ранее заказы могли получить только те клиенты, которым уведомления пришли до технического сбоя. Следующим шагом по восстановлению работы СДЭК станет отправка и перемещение посылок, которые находятся на складах.
26 мая СДЭК приостановил обработку, прием и выдачу заказов из-за технического сбоя. В компании пояснили, что не стали обрабатывать заказы вручную, чтобы избежать ошибок. Ответственность за технический сбой в СДЭК взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Взломщики использовали вирус-шифровальщик, из-за которого компания потеряла доступ к данным.
28 мая СДЭК сообщил, что восстановит работу ПВЗ не позднее 29 мая. На следующий день частично возобновил работу сайт сервиса.