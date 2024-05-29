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СДЭК возобновил выдачу заказов

Ведомости

СДЭК возобновил выдачу посылок в своих пунктах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«Отделения СДЭК начали выдачу посылок, находящихся на пунктах выдачи заказов (ПВЗ). При готовности отправления к получению, клиенту поступит СМС-уведомление. Для получения потребуется паспорт», – сказано в комментарии пресс-службы.

Отмечается, что ранее заказы могли получить только те клиенты, которым уведомления пришли до технического сбоя. Следующим шагом по восстановлению работы СДЭК станет отправка и перемещение посылок, которые находятся на складах.

26 мая СДЭК приостановил обработку, прием и выдачу заказов из-за технического сбоя. В компании пояснили, что не стали обрабатывать заказы вручную, чтобы избежать ошибок. Ответственность за технический сбой в СДЭК взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Взломщики использовали вирус-шифровальщик, из-за которого компания потеряла доступ к данным.

28 мая СДЭК сообщил, что восстановит работу ПВЗ не позднее 29 мая. На следующий день частично возобновил работу сайт сервиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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