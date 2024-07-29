РБК: мировые фармкомпании сократили выплаты российским врачам почти на 17%

По размерам выплат среди зарубежных компаний лидирует Bayer – в прошлом году она заплатила российским врачам 230,6 млн руб. При этом в 2022 г. общий размер выплат составил 336,6 млн руб. На втором месте находится фармкомпания Pfizer. В 2023 г. она выплатила специалистам из России 217,7 млн руб., что больше 2022 г. на 68,4%. На третьем месте компания Servier. В прошлом году она выплатила врачам 97,2 млн руб., а в 2022 г. – 84,6 млн.