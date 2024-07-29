РБК: мировые фармкомпании сократили выплаты российским врачам почти на 17%
Издание отмечает, что речь идет о передаче ценностей – оплате участия специалистов в научных конференциях, компенсации расходов на поездки и проживание, вознаграждениях за консультации и др. В 2023 г. десять крупных иностранных фармкомпаний заплатили врачам 652,6 млн руб., при этом выплаты получили не менее 9100 специалистов. По результатам 2022 г. компании выплатили 762,9 млн руб. примерно 12 700 медикам. Точное количество врачей узнать невозможно, поскольку отчетность включает информацию только о тех специалистах, кто согласился ее раскрыть.
По размерам выплат среди зарубежных компаний лидирует Bayer – в прошлом году она заплатила российским врачам 230,6 млн руб. При этом в 2022 г. общий размер выплат составил 336,6 млн руб. На втором месте находится фармкомпания Pfizer. В 2023 г. она выплатила специалистам из России 217,7 млн руб., что больше 2022 г. на 68,4%. На третьем месте компания Servier. В прошлом году она выплатила врачам 97,2 млн руб., а в 2022 г. – 84,6 млн.
Опрошенные РБК представители фармкомпаний заявили, что снижение выплат связано с приостановкой их маркетинговых программ на российском рынке после начала спецоперации. Остановка продвижения сразу сказалась на продажах – российские компании и другие конкуренты нарастили активность на рынке. В 2023 г. зарубежные производители также отказывались от поставок в Россию ряда лекарств из-за появления аналогов и падения продаж.
29 июля «Ведомости» писали, что отечественные лекарства и иностранные препараты, производство которых локализовано в России, получат приоритет при включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и в список дорогостоящих лекарственных препаратов. Формированием перечней занимается специальная комиссия Министерства здравоохранения.