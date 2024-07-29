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РБК: мировые фармкомпании сократили выплаты российским врачам почти на 17%

Ведомости

Мировые фармкомпании сократили выплаты российским врачам почти на 16,9% по результатам прошлого года, подсчитал РБК на основе их отчетов.

Издание отмечает, что речь идет о передаче ценностей – оплате участия специалистов в научных конференциях, компенсации расходов на поездки и проживание, вознаграждениях за консультации и др. В 2023 г. десять крупных иностранных фармкомпаний заплатили врачам 652,6 млн руб., при этом выплаты получили не менее 9100 специалистов. По результатам 2022 г. компании выплатили 762,9 млн руб. примерно 12 700 медикам. Точное количество врачей узнать невозможно, поскольку отчетность включает информацию только о тех специалистах, кто согласился ее раскрыть.

По размерам выплат среди зарубежных компаний лидирует Bayer – в прошлом году она заплатила российским врачам 230,6 млн руб. При этом в 2022 г. общий размер выплат составил 336,6 млн руб. На втором месте находится фармкомпания Pfizer. В 2023 г. она выплатила специалистам из России 217,7 млн руб., что больше 2022 г. на 68,4%. На третьем месте компания Servier. В прошлом году она выплатила врачам 97,2 млн руб., а в 2022 г. – 84,6 млн.

Опрошенные РБК представители фармкомпаний заявили, что снижение выплат связано с приостановкой их маркетинговых программ на российском рынке после начала спецоперации. Остановка продвижения сразу сказалась на продажах – российские компании и другие конкуренты нарастили активность на рынке. В 2023 г. зарубежные производители также отказывались от поставок в Россию ряда лекарств из-за появления аналогов и падения продаж.

29 июля «Ведомости» писали, что отечественные лекарства и иностранные препараты, производство которых локализовано в России, получат приоритет при включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и в список дорогостоящих лекарственных препаратов. Формированием перечней занимается специальная комиссия Министерства здравоохранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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