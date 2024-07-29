«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

По итогам 2023 г. экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» составил 22,7 млрд куб. м. Это на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств «Газпрома» и в 1,5 больше, чем в 2022 г. (15,4 млрд куб. м).