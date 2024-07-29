«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай
«Поставка по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства компании», – сказано в сообщении.
Поставки газа по российскому магистральному газопроводу «Сила Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Договор сроком на 30 лет был заключен в мае 2014 г. Проектная мощность газопровода – 38 млрд куб. м в сутки.
По итогам 2023 г. экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» составил 22,7 млрд куб. м. Это на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств «Газпрома» и в 1,5 больше, чем в 2022 г. (15,4 млрд куб. м).