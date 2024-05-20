Россия нарастила поставки газа в Китай на 13,2% с начала года

16 мая стало известно, что Россия и Китай планируют в ближайшее время подписать контракт по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», он пройдет через Монголию. Поставки газа по магистральному газопроводу идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Договор сроком на 30 лет был заключен в мае 2014 г. Проектная мощность газопровода – 38 млрд куб. м в сутки.