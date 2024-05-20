Россия нарастила поставки газа в Китай на 13,2% с начала года
По итогам января – апреля 2024 г. Россия увеличила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай на 13,2%. Это следует из данных главного таможенного управления КНР, пишет «РИА Новости».
Россия поставила в Китай 2,415 млн т СПГ на $1,455 млрд. В прошлом году за аналогичный период Китай закупил у РФ 2,134 млн т СПГ на $1,645 млрд. В апреле 2024 г. Китай закупил в России 779 100 т СПГ более чем на $400 млн.
16 мая стало известно, что Россия и Китай планируют в ближайшее время подписать контракт по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», он пройдет через Монголию. Поставки газа по магистральному газопроводу идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Договор сроком на 30 лет был заключен в мае 2014 г. Проектная мощность газопровода – 38 млрд куб. м в сутки.
В январе вице-премьер России Александр Новак заявлял, что экспорт газа из России по трубопроводам в 2024 г. вырастет на 11% к уровню 2023 г., до 108 млрд куб. м. Он добавил, что росту экспорта газа будет способствовать выход газопровода «Сила Сибири».