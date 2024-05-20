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Россия нарастила поставки газа в Китай на 13,2% с начала года

Ведомости

По итогам января – апреля 2024 г. Россия увеличила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай на 13,2%. Это следует из данных главного таможенного управления КНР, пишет «РИА Новости».

Россия поставила в Китай 2,415 млн т СПГ на $1,455 млрд. В прошлом году за аналогичный период Китай закупил у РФ 2,134 млн т СПГ на $1,645 млрд. В апреле 2024 г. Китай закупил в России 779 100 т СПГ более чем на $400 млн.

16 мая стало известно, что Россия и Китай планируют в ближайшее время подписать контракт по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», он пройдет через Монголию. Поставки газа по магистральному газопроводу идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Договор сроком на 30 лет был заключен в мае 2014 г. Проектная мощность газопровода – 38 млрд куб. м в сутки.

В январе вице-премьер России Александр Новак заявлял, что экспорт газа из России по трубопроводам в 2024 г. вырастет на 11% к уровню 2023 г., до 108 млрд куб. м. Он добавил, что росту экспорта газа будет способствовать выход газопровода «Сила Сибири».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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