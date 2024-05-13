ЕС за четыре месяца увеличил закупку газа с «Ямал СПГ»

Проект «Ямал СПГ» увеличил поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза (ЕС) в январе – апреле 2024 г. на 5% к тому же периоду прошлого года до 5,7 млн т. Это следует из данных аналитической компании Kpler, с которыми ознакомились «Ведомости».