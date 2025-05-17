Хинштейн: АПК Курской области получил ущерб в 90 млрд рублей

Украинские силы зашли на территорию Курской области в начале августа 2024 г. Тогда они заняли город Суджа и приближенные к нему населенные пункты. 26 апреля 2025 г. начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ) завершена.