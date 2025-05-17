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Хинштейн: АПК Курской области получил ущерб в 90 млрд рублей

Ведомости

Агропромышленный комплекс (АПК) Курской области получил ущерб в 90 млрд руб. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас пострадало в общей сложности 166 предприятий агропромышленного комплекса, и сумма ущерба составляет более 90 млрд руб.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Хинштейн сообщил, что правительством была выделена компенсация за утрату поголовья сельхозживотных в 2,5 млрд руб. Он отметил, что курские власти рассчитывают на программу по поручению президента РФ.

«Мы очень рассчитываем, что в нее войдет не только поддержка по восстановлению разрушенных объектов, инфраструктуры, но и поддержка социально-экономического развития региона», – уточнил глава области.

В январе ущерб АПК Курской области оценивался в 110 млрд руб. Тогда об этом сообщил врио заместителя губернатора региона Сергей Стародубцев. Он говорил, что сумма ущерба уточняется специалистами по мере возвращения территорий под контроль РФ.

Украинские силы зашли на территорию Курской области в начале августа 2024 г. Тогда они заняли город Суджа и приближенные к нему населенные пункты. 26 апреля 2025 г. начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ) завершена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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