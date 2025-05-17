Хинштейн: АПК Курской области получил ущерб в 90 млрд рублей
Агропромышленный комплекс (АПК) Курской области получил ущерб в 90 млрд руб. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».
«У нас пострадало в общей сложности 166 предприятий агропромышленного комплекса, и сумма ущерба составляет более 90 млрд руб.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Хинштейн сообщил, что правительством была выделена компенсация за утрату поголовья сельхозживотных в 2,5 млрд руб. Он отметил, что курские власти рассчитывают на программу по поручению президента РФ.
«Мы очень рассчитываем, что в нее войдет не только поддержка по восстановлению разрушенных объектов, инфраструктуры, но и поддержка социально-экономического развития региона», – уточнил глава области.
В январе ущерб АПК Курской области оценивался в 110 млрд руб. Тогда об этом сообщил врио заместителя губернатора региона Сергей Стародубцев. Он говорил, что сумма ущерба уточняется специалистами по мере возвращения территорий под контроль РФ.
Украинские силы зашли на территорию Курской области в начале августа 2024 г. Тогда они заняли город Суджа и приближенные к нему населенные пункты. 26 апреля 2025 г. начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ) завершена.