Трамп запустил собственный смартфон T1 Phone с золотым корпусом

Агентство Bloomberg писало, что бизнес мобильных телефонов и связи запускает семья Трампа. Его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший представили сервис, получивший название T1 Mobile, в Нью-Йорке. Бренд, по словам его создателей, будет использовать возможности всех трех основных операторов США - T-Mobile US, Verizon Communications и AT&T.