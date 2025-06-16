Трамп запустил собственный смартфон T1 Phone с золотым корпусом
Президент США Дональд Трамп запустил продажу собственного смартфона с золотым корпусом и назвал его The T1 Phone. Карточка продукта размещена на официальном сайте.
Цена смартфона составила $499 (около 39 200 руб.). Это Android, обладающий памятью 12+256 ГБ, камерой на 50 Мп и селфи-камерой на 16 Мп. На сайте также предлагается доплатить $47,45, чтобы получить спецпакет связи.
Агентство Bloomberg писало, что бизнес мобильных телефонов и связи запускает семья Трампа. Его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший представили сервис, получивший название T1 Mobile, в Нью-Йорке. Бренд, по словам его создателей, будет использовать возможности всех трех основных операторов США - T-Mobile US, Verizon Communications и AT&T.