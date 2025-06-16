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Трамп запустил собственный смартфон T1 Phone с золотым корпусом

Ведомости

Президент США Дональд Трамп запустил продажу собственного смартфона с золотым корпусом и назвал его The T1 Phone. Карточка продукта размещена на официальном сайте.

Цена смартфона составила $499 (около 39 200 руб.). Это Android, обладающий памятью 12+256 ГБ, камерой на 50 Мп и селфи-камерой на 16 Мп. На сайте также предлагается доплатить $47,45, чтобы получить спецпакет связи.

Агентство Bloomberg писало, что бизнес мобильных телефонов и связи запускает семья Трампа. Его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший представили сервис, получивший название T1 Mobile, в Нью-Йорке. Бренд, по словам его создателей, будет использовать возможности всех трех основных операторов США - T-Mobile US, Verizon Communications и AT&T.

trumpmobile.com
trumpmobile.com
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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