«Коровка из Кореновки» прокомментировала запрет Армении на ввоз эскимо

Речь идет о партии «Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури», произведенной 7 марта 2025 г. В компании подчеркнули, что продукция прошла все предусмотренные этапы контроля качества перед экспортом, нарушений выявлено не было. После получения сигнала от партнеров партия была повторно проверена, и лабораторные исследования вновь не показали отклонений.