«Коровка из Кореновки» прокомментировала запрет Армении на ввоз эскимо
Компания «Фабрика настоящего мороженого» (бренд «Коровка из Кореновки», входит в ГК «Ренна») заявила, что не получала официальных заключений от армянских властей по партии мороженого, в отношении которой ранее прозвучали претензии о несоответствии санитарным нормам. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе группы компаний.
Речь идет о партии «Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури», произведенной 7 марта 2025 г. В компании подчеркнули, что продукция прошла все предусмотренные этапы контроля качества перед экспортом, нарушений выявлено не было. После получения сигнала от партнеров партия была повторно проверена, и лабораторные исследования вновь не показали отклонений.
«На сегодняшний день мы по-прежнему не получили официальных документов от армянской стороны. Отгрузки нашей продукции в Армению продолжаются, ограничений, кроме указанной партии, не поступало», – отметили в компании.
В «Ренне» допускают, что выявленные отклонения могли возникнуть из-за нарушений условий хранения, транспортировки или при вскрытии образцов, когда загрязнение могло попасть снаружи упаковки. В настоящее время производитель находится в контакте с армянскими надзорными органами и партнерами для выяснения всех обстоятельств.
Ранее инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении ввел временный запрет на импорт мороженого под брендом «Коровка из Кореновки». Сообщается, что решение было принято на основании оценки риска безопасности пищевых продуктов.