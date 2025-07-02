В Армении ввели временный запрет на импорт российского мороженого

27 июня стало известно, что Роскачество зафиксировало бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в варениках 16 российских брендов, однако нарушила нормы законодательства при этом только одна торговая марка – Ozon fresh. По данным ведомства, это связано с тем, что многие производители маскируют вареники (к ним должны применяться стандарты для категории продуктов «полуфабрикаты») под «макаронные изделия с начинкой». Это может говорить о том, что бренды знают о проблемах, но хотят избежать санкций за нарушение норм.