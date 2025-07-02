В Армении ввели временный запрет на импорт российского мороженого
Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении ввел временный запрет на импорт мороженого под брендом «Коровка из Кореновки», сообщила пресс-служба иностранного ведомства. Его производит российская «Фабрика настоящего мороженого».
В публикации говорится, что решение было принято на основании оценки риска безопасности пищевых продуктов. При этом ограничения действуют только на те партии мороженого, которые будут импортированы после 2 июля, но не распространяются на те, что были ввезены в Армению до этого.
«Отдано распоряжение о запрете продажи, отзыве, уничтожении или утилизации партии», – прокомментировали решение о запрете импорта в связи с выявлением в части продукции превышенного уровня бактерий группы кишечной палочки.
27 июня стало известно, что Роскачество зафиксировало бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в варениках 16 российских брендов, однако нарушила нормы законодательства при этом только одна торговая марка – Ozon fresh. По данным ведомства, это связано с тем, что многие производители маскируют вареники (к ним должны применяться стандарты для категории продуктов «полуфабрикаты») под «макаронные изделия с начинкой». Это может говорить о том, что бренды знают о проблемах, но хотят избежать санкций за нарушение норм.