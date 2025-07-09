Россельхознадзор запретил импорт молочной продукции двух компаний Азербайджана
Агентство пищевой безопасности Азербайджана направило обращение в Россельхознадзор, согласно которому компании Allbuy и Milk Products не заинтересованы в продолжении поставок в РФ. После этого ведомство ограничило ввоз их молочной продукции в Россию, сообщила пресс-служба надзорной службы.
В публикации также указано, что обе компании не согласились на проведение проверки российской службой инспекций. С учетом этого фактора Россельхознадзор принял решение о запрете. Кроме того, ведомство запросило информацию о происхождении сырья компаний Атена, Azemal и Az. Milka Export. Все они занимаются производством молочной продукции.
2 июля Армения ввела временный запрет на импорт мороженого под брендом «Коровка из Кореновки», сообщив, что это связано с оценкой риска безопасности пищевых продуктов. В компании «Фабрика настоящего мороженого» (бренд «Коровка из Кореновки») заявили, что официальных заключений от армянских властей по партии мороженого не поступало. Кроме того, производитель отметил, что нарушения могли возникнуть из-за неправильных условий хранения, транспортировки или при вскрытии образцов.