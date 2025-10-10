Минтранс США предложил запретить авиакомпаниям КНР пересекать Россию

Минтранс США предложил запретить авиакомпаниям КНР пересекать РоссиюПравило может затронуть только рейсы в или из США
Вашингтон может запретить перелеты через территорию России для китайских авиакомпаний при выполнении рейсов в или из США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на постановление минтранса США.
После начала боевых действий на Украине власти США запретили американским авиакомпаниям совершать перелеты через РФ. Компании указывали, что это лишает их возможности для конкуренции с иностранными авиакомпаниями, которые могут летать через Россию. В том числе, китайскими перевозчиками.
Москва сделала Вашингтону конкретные предложения для возобновления прямого авиасообщения между странами, потому что это нужно людям, говорила в сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.