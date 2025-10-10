Минтранс США предложил запретить авиакомпаниям КНР пересекать Россию

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил в июне, что прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться до конца 2025 г. Уже в июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США пока откликнулись на предложение о возобновлении полетов с Россией в минимальной степени.