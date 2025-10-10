Газета
Минтранс США предложил запретить авиакомпаниям КНР пересекать Россию

Правило может затронуть только рейсы в или из США
Ведомости

Вашингтон может запретить перелеты через территорию России для китайских авиакомпаний при выполнении рейсов в или из США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на постановление минтранса США.

После начала боевых действий на Украине власти США запретили американским авиакомпаниям совершать перелеты через РФ. Компании указывали, что это лишает их возможности для конкуренции с иностранными авиакомпаниями, которые могут летать через Россию. В том числе, китайскими перевозчиками.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил в июне, что прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться до конца 2025 г. Уже в июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США пока откликнулись на предложение о возобновлении полетов с Россией в минимальной степени.

Москва сделала Вашингтону конкретные предложения для возобновления прямого авиасообщения между странами, потому что это нужно людям, говорила в сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

