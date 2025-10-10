«Газпром»: поставки газа по «Силе Сибири» в Китай превышают контрактные объемы

9 октября Миллер сообщил о росте потребления газа в Китае в ближайшие годы. По прогнозам, потребление газа в КНР увеличится на 45% за пять лет до 618 млрд куб. м в год. К 2050 г. показатель может достигнуть 660 млрд куб. м. Россия способна обеспечить большую долю этой потребности, отметил глава «Газпрома».