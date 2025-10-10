«Газпром»: поставки газа по «Силе Сибири» в Китай превышают контрактные объемы
Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» осуществляются со значительным превышением контрактных обязательств. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов на Петербургском международном газовом форуме.
«Сегодня "Сила Сибири" работает на полную мощность, даже, хочу сказать, как мы оцениваем, объемы поставок газа значительно больше, чем по контракту», – приводит его заявление ТАСС.
Маркелов уточнил, что «Газпром» постоянно проводит переговоры с китайскими партнерами об увеличении объемов поставок газа. По его словам, для удовлетворения растущих потребностей Китая компания работает над увеличением добычных мощностей в Восточной Сибири.
2 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что компания и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и договор об увеличении поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год. Строительство «Силы Сибири – 2» анонсировалось в сентябре 2020 г. Длина магистрали должна составить порядка 6700 км.
9 октября Миллер сообщил о росте потребления газа в Китае в ближайшие годы. По прогнозам, потребление газа в КНР увеличится на 45% за пять лет до 618 млрд куб. м в год. К 2050 г. показатель может достигнуть 660 млрд куб. м. Россия способна обеспечить большую долю этой потребности, отметил глава «Газпрома».