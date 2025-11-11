Пассажирооборот группы «Аэрофлот» вырос за 10 месяцев на 2,7%

По результатам 2024 г. чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ составила почти 22 млрд руб. против убытка в 29,5 млрд руб. в 2023 г. По МСФО чистая прибыль за прошлый год достигла 55 млрд руб. Совет директоров группы рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в 20,9 млрд руб. В июле акционеры «Аэрофлота» утвердили выплату дивидендов за прошлый год в 5,27 руб. на обыкновенную акцию.