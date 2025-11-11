Пассажирооборот группы «Аэрофлот» вырос за 10 месяцев на 2,7%
Пассажирооборот группы «Аэрофлот» по результатам 10 месяцев 2025 г. вырос на 2,7% и достиг 130,3 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот увеличился на 2,5%.
За отчетный период перевезено 47,2 млн человек. Это на 0,1% ниже, чем годом ранее. На внутренних линиях перевезено 36,1 млн пассажиров, на международных – 11,1 млн. Процент занятости пассажирских кресел вырос на 0,2 п. п. год к году и достиг 90,1%.
Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 25,2 млн пассажиров, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. В то же время пассажирооборот авиаперевозчика вырос на 5,2% Динамика связана с «внешними факторами».
В октябре пассажирооборот группы возрос на 5,1% до 13,5 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот увеличился на 3,7%. Перевезено на 0,8% меньше пассажиров год к году (4,7 млн человек). Из них на внутренних линиях путешествовали 3,4 млн клиентов, на международных – 1,3 млн. Процент занятости пассажирских кресел вырос на 1,2 п. п. и достиг 92,3%, на внутренних линиях показатель составил 94,9%, на международных – 88,9%.
Авиакомпания «Аэрофлот» за месяц перевезла 2,5 млн человек. Это на 1,3% больше, чем в октябре 2024 г. Пассажирооборот вырос на 8,5%.
8 сентября гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский допустил возможность выплаты дивидендов группой по итогам 2025 г., если будут достигнуты целевые показатели. По его словам, компания намерена выйти по прибыли в этом году на показатель 2024 г., несмотря на растущие расходы.
По результатам 2024 г. чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ составила почти 22 млрд руб. против убытка в 29,5 млрд руб. в 2023 г. По МСФО чистая прибыль за прошлый год достигла 55 млрд руб. Совет директоров группы рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в 20,9 млрд руб. В июле акционеры «Аэрофлота» утвердили выплату дивидендов за прошлый год в 5,27 руб. на обыкновенную акцию.