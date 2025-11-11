Лукашенко спрогнозировал рекордный экспорт продовольствия из Белоруссии
Белоруссия рассчитывает получить более $9 млрд от экспорта продовольствия и сельхозсырья в 2025 г., что станет рекордной суммой, рассказал президент республики Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения госнаград сотрудникам АПК, передает «БелТА».
«По итогам 2025 г. от экспорта продовольствия и сельхозсырья ожидаем рекордные более $9 млрд», – сказал белорусский лидер.
Он также отметил, что целью страны стал переход и к $9,5 млрд в 2026 г. По словам Лукашенко, в республике также выросли объемы переработки за счет роста урожая, то есть увеличилось производство натуральных и качественных продуктов.
В мае Лукашенко в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным рассказал о том, что белорусские аграрии продали почти весь урожай картофеля на рынок РФ. Позже президент республики потребовал от аграриев особого внимания к картофелю, предупредив о недопустимости повторения прошлогодней ситуации с дефицитом.