Лукашенко пожаловался Путину, что всю картошку продали в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным рассказал о том, что белорусские аграрии продали почти весь урожай картофеля на рынок РФ. Об этом глава РФ упомянул на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».
По словам Путина, накануне он встречался с представителями различных бизнес-направлений, включая аграрный сектор, и выяснил, что в России наблюдается нехватка картофеля. Докупить ее в соседней Белоруссии тоже не получится.
«Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит: «У нас уже все продали в Россию», – поделился Путин.
Глава государства также вспомнил о своем личном опыте работы в сельском хозяйстве, рассказав, как вместе с отцом занимался посадкой картофеля. Он подчеркнул, что эта работа требует больших усилий.
26 мая президент особо отметил необходимость обеспечения стабильного производства важнейших сельхозкультур, включая картофель, свеклу и другие овощи. В ответ на это генеральный директор ООО «Русид» Марк Гехт сообщил, что уже найдены технологии и специалисты для решения вопросов импортозамещения там, где это пока невозможно. По его словам, к 2030 г. планируется завершить реализацию проектов по увеличению производства специализированных культур.