Лукашенко пожаловался Путину, что всю картошку продали в Россию

26 мая президент особо отметил необходимость обеспечения стабильного производства важнейших сельхозкультур, включая картофель, свеклу и другие овощи. В ответ на это генеральный директор ООО «Русид» Марк Гехт сообщил, что уже найдены технологии и специалисты для решения вопросов импортозамещения там, где это пока невозможно. По его словам, к 2030 г. планируется завершить реализацию проектов по увеличению производства специализированных культур.