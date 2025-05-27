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Лукашенко пожаловался Путину, что всю картошку продали в Россию

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным рассказал о том, что белорусские аграрии продали почти весь урожай картофеля на рынок РФ. Об этом глава РФ упомянул на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

По словам Путина, накануне он встречался с представителями различных бизнес-направлений, включая аграрный сектор, и выяснил, что в России наблюдается нехватка картофеля. Докупить ее в соседней Белоруссии тоже не получится.

«Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит: «У нас уже все продали в Россию», – поделился Путин.

Глава государства также вспомнил о своем личном опыте работы в сельском хозяйстве, рассказав, как вместе с отцом занимался посадкой картофеля. Он подчеркнул, что эта работа требует больших усилий.

26 мая президент особо отметил необходимость обеспечения стабильного производства важнейших сельхозкультур, включая картофель, свеклу и другие овощи. В ответ на это генеральный директор ООО «Русид» Марк Гехт сообщил, что уже найдены технологии и специалисты для решения вопросов импортозамещения там, где это пока невозможно. По его словам, к 2030 г. планируется завершить реализацию проектов по увеличению производства специализированных культур.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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