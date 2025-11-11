Ozon собирается выйти в офлайн-формат
«Мы бы хотели иметь аналогичную возможность открывать небольшие магазины в местах проживания людей и предложить им и доставку, и возможность купить товары из магазина. И я думаю, что это будет на общее благо – и производителей продуктов питания, и покупателей», – отметил он.
Шульгин добавил, что ведется дискуссия об изменении регулирования торговли. По его мнению, снятие определенных ограничений, которые были по объективным причинам заложены в закон о торговле, помогло бы повысить конкуренцию, разнообразие и улучшить цены для потребителей в сфере продуктов питания и других областях.
10 ноября Озон раскрыл результаты за III квартал 2025 г. Выручка ритейлера выросла на 69% год к году до 258,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 28,3 млрд до 41,5 млрд руб. Чистый поток средств от операционной деятельности увеличился на 58,3 млрд руб. и достиг 133,6 млрд. Прибыль составила 2,9 млрд руб. по сравнению с убытком в 0,7 млрд руб. в прошлом году.
Компания повысила прогнозы и ожидает, что в 2025 г. оборот с учетом услуг вырастет приблизительно на 41–43% год к году. Скорректированный показатель EBITDA группы составит около 140 млрд руб. Выручка сегмента «Финтех» увеличится на 110%. Объем операций по Ozon-карте вне платформы превысит объем операций на маркетплейсе.