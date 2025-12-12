Грузооборот морских портов РФ за 11 месяцев снизился на 0,9%
Грузооборот российских морских портов по итогам 11 месяцев 2025 г. сократился на 0,9% относительно аналогичного периода 2024 г. и достиг 808,7 млн т. Об этом сообщила Ассоциация морских торговых портов.
Объем перевалки сухогрузов снизился на 0,9% до 403,7 млн т, в частности угля вырос на 7,6% и достиг 187 млн т, грузов в контейнерах сократился на 2,6% и составил 49,1 млн т, минеральных удобрений увеличился на 7,6% до 42,1 млн т, зерна уменьшился на 34,2% до 46,5 млн т. Объем перевалки наливных грузов показал падение на 0,7% и достиг 405 млн т, в том числе сырой нефти – 251,7 млн т (+2,1%), нефтепродуктов – 110,8 млн т (-7,4%), сжиженного газа – 33,8 млн т (+3,7%), пищевых грузов – 5,2 млн т (-11,4%).
Перегружено на 1,3% меньше экспортных грузов (635,6 млн т), импортных грузов – на 3,5% (37,7 млн т). Транзитных грузов перегружено на 12,1% больше (66,9 млн т), каботажных – 35,7 млн т (-10,9%).
Грузооборот морских портов Арктического бассейна уменьшился на 5,5% и достиг 80,4 млн т, портов Балтийского бассейна – на 1,3% до 247,8 млн т. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 242,7 млн т (-4,7%), Каспийского бассейна – 7,6 млн т (-9,9%) и Дальневосточного бассейна – 230,2 млн т (+6,5%).
24 ноября глава Росморречфлота Андрей Тарасенко заявил, что агентство ожидает сокращения грузооборота морских портов России за 2025 г. на 1,5–1,7%. По его словам, сейчас наблюдается рост грузооборота в восточном направлении. При этом Росморречфлот прогнозирует, что в положительную зону показатель грузооборота в текущем году не выйдет.