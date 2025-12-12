Грузооборот морских портов РФ за 11 месяцев снизился на 0,9%

Объем перевалки сухогрузов снизился на 0,9% до 403,7 млн т, в частности угля вырос на 7,6% и достиг 187 млн т, грузов в контейнерах сократился на 2,6% и составил 49,1 млн т, минеральных удобрений увеличился на 7,6% до 42,1 млн т, зерна уменьшился на 34,2% до 46,5 млн т. Объем перевалки наливных грузов показал падение на 0,7% и достиг 405 млн т, в том числе сырой нефти – 251,7 млн т (+2,1%), нефтепродуктов – 110,8 млн т (-7,4%), сжиженного газа – 33,8 млн т (+3,7%), пищевых грузов – 5,2 млн т (-11,4%).