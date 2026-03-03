АТОР: отдых на Мальдивах, Бали, Шри-Ланке подорожал до 70% из-за Ирана

Через Ближний Восток было удобно и выгодно летать на Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку и Маврикий. До 55% всех поездок на Мальдивы у россиян приходились на стыковочные рейсы в странах Залива. Для стыковочных перелетов в Индонезию и Малайзию туристы часто пользовались пересадками в ближневосточных хабах, включая ОАЭ. Без ближневосточных хабов туры на экзотические острова выходят дороже на 40 000–80 000 руб.