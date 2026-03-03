Газета
АТОР: отдых на Мальдивах, Бали, Шри-Ланке подорожал до 70% из-за Ирана

Ведомости

Закрытие неба над ближневосточными странами негативно влияет на цену туров на направлениях, куда было выгодно летать со стыковкой. Среди них Мальдивы, Шри-Ланка, Индонезия и Малайзия. Туры с альтернативными вариантами выходят значительно дороже. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Через Ближний Восток было удобно и выгодно летать на Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку и Маврикий. До 55% всех поездок на Мальдивы у россиян приходились на стыковочные рейсы в странах Залива. Для стыковочных перелетов в Индонезию и Малайзию туристы часто пользовались пересадками в ближневосточных хабах, включая ОАЭ. Без ближневосточных хабов туры на экзотические острова выходят дороже на 40 000–80 000 руб.

В то же время без хабов на Ближнем Востоке туры в Юго-Восточную Азию подорожают на 65 000–120 00 руб. АТОР приводит следующие цены (на двоих на 10 ночей):

  • Мальдивы: со стыковкой в ОАЭ – от 191 000–230 000 руб. на двоих. Прямой рейс – от 371 000 руб.

  • Шри-Ланка: со стыковкой в ОАЭ – от 193 000 руб. Прямой рейс – от 249 000 руб.

  • Сейшелы: со стыковкой в ОАЭ – от 275 000 руб. Прямой рейс – от 343 000 руб.

  • Бали: со стыковкой в ОАЭ – от 211 000 руб. Прямой рейс – от 327 000 руб.

2 марта Минтранс России объявил, что сейчас закрыто воздушное пространство 10 государств Ближневосточного региона: Израиля, Ирана, Ирака, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Сирии. Полеты в эти страны и из них приостановлены.

По данным NDTV, экономика Дубая теряет порядка $1 млн в минуту, когда аэропорт не работает. Сбои в функционировании главного авиационного узла обходятся эмирату в сотни миллионов долларов ежедневно из-за убытков Emirates, транзитных перевозок, гостиниц, торговых точек и транспортной инфраструктуры.

