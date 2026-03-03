Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Бизнес /

Ирак приостановил добычу на крупнейшем месторождении Южная Румейла

Ведомости

Ирак приостановил нефтедобычу на крупнейшем месторождении Южная Румейла на фоне проблем с экспортом, вызванных боевыми действиями на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Shafaq News со ссылкой на источники.

«Операции по добыче нефти во всех скважинах нефтяного месторождения полностью остановлены», – сообщил один из собеседников агентства.

По его словам, решение принято из-за сбоев в экспортных операциях, на которые повлияли продолжающиеся атаки в регионе.

«Приостановка экспорта привела к росту объемов хранящейся нефти до рекордных уровней», – отметил источник.

1 марта «Ведомости» писали, что после начала конфликта США и Израиля с Ираном 28 февраля резко сократилось движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы. 2 марта стало известно о его закрытии. Корпус стражей исламской революции заявил о готовности наносить удары по любому судну, которое попытается пройти через пролив, на который приходится около 20% мировых морских поставок нефти.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь