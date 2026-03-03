Ирак приостановил добычу на крупнейшем месторождении Южная Румейла

1 марта «Ведомости» писали, что после начала конфликта США и Израиля с Ираном 28 февраля резко сократилось движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы. 2 марта стало известно о его закрытии. Корпус стражей исламской революции заявил о готовности наносить удары по любому судну, которое попытается пройти через пролив, на который приходится около 20% мировых морских поставок нефти.