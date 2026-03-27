«Единая Россия» и РЖД займутся модернизацией вокзалов в регионах
По совместной инициативе «Единой России» и РЖД в регионах проведут модернизацию железнодорожных вокзалов. Проект нацелен на превращение вокзалов в современные и комфортные общественные пространства, сообщила компания.
Инициатива будет включена в актуализированную народную программу «Единой России». Отмечается, что за последние пять лет было обновлено 16 вокзальных зданий. В 2026 г. запланированы работы в Самаре, Благовещенске и Ноябрьске.
Замначальника департамента социального развития РЖД Владимир Сайбель отметил, что в рамках народной программы «Единой России» идет масштабное обновление вокзалов: возводятся новые платформы, пешеходные мосты и тоннели. Все мероприятия реализуются с соблюдением требований доступности для людей с инвалидностью. Благодаря этому, по его словам, ветераны спецоперации с тяжелыми ранениями теперь могут свободно перемещаться там, где раньше возникали сложности.
На малых станциях внедрят технологию модульных вокзалов – сооружений из блочно‑модульных конструкций. Кроме того, такие вокзалы оборудованы автоматизированными системами информирования и оповещения, а также средствами удаленного управления. Благодаря этому вокзал может работать круглосуточно. На текущий момент в России построено 12 таких объектов.
Глава РЖД Олег Белозеров 18 марта сообщал, что компания согласовала с властями повышение лимита долговой нагрузки на 2026 г., но, как и в прошлом году, планирует не использовать его полностью, оставив запас в рамках установленного ограничения. Он рассказал, что компания обсуждала с правительством, что теоретически эту границу можно поднять до 4х, и именно такой уровень был закреплен на 2026 г. При этом он уточнил, что РЖД установила более жесткое ограничение – 3,9х.