Главная / Бизнес /

Путин сообщил об открытии 41 нефтегазового месторождения за год

Президент Владимир Путин в поздравлении с Днем геолога заявил, что за прошедший год в России открыли 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твердых полезных ископаемых. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, надежно обеспечивается воспроизводство основных видов минерального сырья», – говорится в сообщении. Президент выразил уверенность, что геологи продолжат трудиться «честно, на совесть», внедрять современные технологии и вносить вклад в «укрепление минерально-сырьевого суверенитета России».

Путин подчеркнул, что профессия геолога требует глубоких знаний, выдержки, самоотдачи и товарищеской взаимовыручки. Он отметил, что высокие нравственные принципы и профессиональные традиции передаются из поколения в поколение, помогая эффективно решать задачи отрасли.

День геолога отмечается в России в первое воскресенье апреля. Профессиональный праздник был учрежден в 1966 г.

В 2025 г. правительство РФ утвердило стратегию развития геологической отрасли до 2035 г., предусматривающую увеличение объемов поисково-разведочных работ.

В декабре прошлого года министр природных ресурсов Александр Козлов сообщал ТАСС, что в 2025 г., по предварительным данным, открыли 36 новых месторождений углеводородов, прирост запасов нефти составил 666 млн т, газа – 686 млрд куб. м. 3 апреля он рассказал, что в 2025 г. общие инвестиции в геологоразведку составили свыше 440 млрд руб. Из них государственные составили более 24 млрд руб.

