Путин сообщил об открытии 41 нефтегазового месторождения за год

В декабре прошлого года министр природных ресурсов Александр Козлов сообщал ТАСС, что в 2025 г., по предварительным данным, открыли 36 новых месторождений углеводородов, прирост запасов нефти составил 666 млн т, газа – 686 млрд куб. м. 3 апреля он рассказал, что в 2025 г. общие инвестиции в геологоразведку составили свыше 440 млрд руб. Из них государственные составили более 24 млрд руб.