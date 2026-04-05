Путин сообщил об открытии 41 нефтегазового месторождения за год
Президент Владимир Путин в поздравлении с Днем геолога заявил, что за прошедший год в России открыли 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твердых полезных ископаемых. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, надежно обеспечивается воспроизводство основных видов минерального сырья», – говорится в сообщении. Президент выразил уверенность, что геологи продолжат трудиться «честно, на совесть», внедрять современные технологии и вносить вклад в «укрепление минерально-сырьевого суверенитета России».
Путин подчеркнул, что профессия геолога требует глубоких знаний, выдержки, самоотдачи и товарищеской взаимовыручки. Он отметил, что высокие нравственные принципы и профессиональные традиции передаются из поколения в поколение, помогая эффективно решать задачи отрасли.
День геолога отмечается в России в первое воскресенье апреля. Профессиональный праздник был учрежден в 1966 г.
В 2025 г. правительство РФ утвердило стратегию развития геологической отрасли до 2035 г., предусматривающую увеличение объемов поисково-разведочных работ.
В декабре прошлого года министр природных ресурсов Александр Козлов сообщал ТАСС, что в 2025 г., по предварительным данным, открыли 36 новых месторождений углеводородов, прирост запасов нефти составил 666 млн т, газа – 686 млрд куб. м. 3 апреля он рассказал, что в 2025 г. общие инвестиции в геологоразведку составили свыше 440 млрд руб. Из них государственные составили более 24 млрд руб.